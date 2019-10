Seit Stephan Diethelm Vize-Präsident des Aargauer Kuratoriums ist, haben sich die Beiträge für seine Konzertreihe «Musik im Pflegidach» Muri fast verdreifacht . Um dem Vorwurf der Begünstigung entgegenzuwirken, ist in internen Richtlinien festgehalten, dass Kuratoriumsmitglieder bei Projekten, an denen sie selber beteiligt sind, das Gesuch nicht selber einreichen dürfen. So finden sich in den Tätigkeitsberichten unter den Beitragsempfängern keine Namen von Kuratorinnen und Kuratoren – ihre Projekte werden aber trotzdem unterstützt.

Kuratoriumspräsident Rolf Keller findet die Regelungen «sinnvoll und adäquat». Er verweist zudem auf die Ausstandsregel, die vorschreibt, dass Kuratoriumsmitglieder bei der Behandlung von Gesuchen von Projekten, an denen sie beteiligt sind, in den Ausstand treten müssen. Gesuche um individuelle Förderbeiträge dürfen sie keine stellen.