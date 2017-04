Auf nach Los Angeles

In der Küche begeistert hat Mario Fiore der Zusammenhalt: Ein Menü wird nur gut, wenn jeder seine Aufgabe erfüllt. Vermisst hat er dafür Menschen ausserhalb des Teams. So entschied er sich, einen Barfachkurs zu absolvieren. «In der Küche ist man zwar in seinem eigenen, interessanten Reich. Aber hinter der Bar sieht man, was draussen alles abgeht.» Nach Kursen in Zürich und Mailand fliegt Fiore im Juni nach Los Angeles. Nicht, um in

einer Bar zu arbeiten, aber um die internationale Barsprache Englisch besser zu lernen. Nach der Rückkehr möchte er in der Region arbeiten, Erfahrungen sammeln. Und irgendwann vielleicht etwas Eigenes eröffnen: «Etwas Kleines, vielleicht einen Food-Truck mit mexikanischen Spezialitäten. Das wäre mein Traum.»

Der Award sei für ihn die Bestätigung, «auf dem Weg zurück gut unterwegs zu sein». Die Auszeichnung freue ihn sehr, er habe überhaupt nicht mit so etwas gerechnet. Besonders freut ihn, dass er damit auch seine Eltern stolz machen kann. «Ohne sie hätte ich den Kampf gegen die Krankheit nicht geschafft.» Und insgeheim, gibt Mario Fiore zu, freue er sich einfach auch, einmal einen Pokal gewonnen zu haben: «Früher boxte ich. Dort gelang mir das nie.» Ein unerwarteter Kampf – eine unerwartete Ehre. Stellvertretend für alle, die untendurch müssen im Leben, zurückgeworfen werden. Man kann es auch mit viel kleineren Schritten ins Rampenlicht schaffen.