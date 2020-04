Trotz – oder wegen – Coronakrise: Aargauer Spitälern fehlen die Einnahmen

Die Spitäler und Kliniken dürfen seit dem 23. März nur noch lebenswichtige Operationen und Behandlungen durchführen. So soll verhindert werden, dass unnötig Ressourcen gebunden werden, die bei einem Anstieg der Fälle für Coronapatienten gebraucht werden.

Bisher ist der befürchtete Ansturm auf die Spitäler ausgeblieben. Die Anzahl Ansteckungen nimmt aber weiterhin zu. Gestern gab es im Aargau 499 bestätigte Fälle, 18 mehr als am Montag. 85 Personen sind im Spital. 25 müssen auf der Intensivstation künstlich beatmet werden. Unter den Intensivpatienten sind auch drei Personen aus dem Elsass und eine Person aus dem Tessin, teilt der Kantonale Führungsstab mit. Bisher sind elf Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Sind die Betten leer, werden auch die Kassen leerer

Die Spitäler, Rehakliniken und Psychiatrien warten auf Patientinnen. Und mit jedem Tag, der verstreicht, fehlen Einnahmen, weil sie nur noch lebenswichtige Eingriffe durchführen dürfen. Einige Leistungserbringer haben deshalb bereits Kurzarbeit beantragt.

Das Verbot von nicht dringenden Eingriffen und Behandlungen sei teilweise mit massiven Ertragsausfällen verbunden, sagt Hans Urs Schneeberger, Geschäftsführer des Verbands der Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen (vaka). Der Verband sei mit dem Kanton in Kontakt, um eine gute Lösung für alle zu finden. Schneeberger betont, die Spitäler wollten sicher keinen Gewinn aus der Krise machen. «Zunächst gilt es die Liquidität der Spitäler zu sichern. In diesem Bereich sind wir gut unterwegs.» Die Rechnungen, welche die Spitäler an den Kanton stellen, würden sehr rasch bezahlt.

Ob es reichen wird, nur die Liquidität zu sichern, ist unklar. «Das Problem mit den leeren Betten und den fehlenden Patienten ist natürlich enorm. Es gibt Spitäler und Kliniken, da ist fast jedes zweite Bett leer. Vor der Krise waren sie alle ausgelastet», sagt Schneeberger. Der tatsächliche Schaden könne wohl erst Ende Jahr beziffert werden. «Wenn der befürchtete Ansturm auf die Spitäler noch kommt, sieht es natürlich anders aus, als wenn er praktisch ausbleibt.»