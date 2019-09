Das Volk hat an der Urne die Energiestrategie 2050 des Bundes gutgeheissen. Nun müssen die Kantone ihre Energiegesetze auf den neusten Stand bringen. Die Kantone können vorab im Gebäudebereich gesetzgeberisch tätig sein.

Als Instrument dafür haben sie sich die sogenannten «Mustervorschriften der Kantone im Gebäudebereich» (MuKEn) geschaffen, bei denen die Anforderungen stufenweise erhöht werden. Dass das im Ergebnis nicht immer einfach ist, haben jüngst die beiden Kantone Bern und Solothurn gezeigt, wo entsprechende Vorlagen vom Volk versenkt wurden.

Stephan Attiger: Es braucht zusätzliche Massnahmen

Den Energieverbrauch und damit auch den CO2-Ausstoss im Gebäudebereich können die Kantone mit ihrer Gesetzgebung und mit Förderprogrammen steuern. Bisher habe man den Reduktionspfad im Aargau mehr oder weniger eingehalten, sagte Energiedirektor Stephan Attiger in der Eintretensdebatte zum neuen Gesetz, aber: «Wenn wir auf dem Absenkpfad bleiben wollen, braucht es zusätzliche Massnahmen.»

Für ihn sei klar, dass Massnahmen nur zu ergreifen seien, wenn sie wirtschaftlich tragbar und verhältnismässig seien. Unterstützung gab es dafür einleitend von CVP, EVP-BDP, GLP, Grünen und SP. Die war aber mehrfach begleitet von deutlicher Kritik. Hansjörg Wittwer etwa würdigte für die Grünen die Vorbereitungsarbeit der Regierung. Es sei «ein pragmatischer Schritt, mehr leider nicht». Es seien strengere Vorgaben nötig.

Eine Volksabstimmung aufgrund eines möglichen Referendums «muss uns nicht beunruhigen», so Wittwer weiter. Es würde darum gehen, die Beschlüsse gut zu kommunizieren. Die Stossrichtung der Vorlage stimme, meinte auch SP-Sprecherin Gabriela Suter. Diese sei aber «kein mutiger, sondern ein zaghafter Schritt in die richtige Richtung.»

Nach vielen schönen Worten in der Klimadebatte verlangte Gian von Planta (GLP) Taten. Schliesslich seien die Gebäude für über einen Viertel der Treibhausgase in der Schweiz verantwortlich. Am wichtigsten sei es, die Ölheizungen zu befristen: «Wir wollen das Geld nicht den Saudis schicken, sondern bei uns investieren.»

Diese Parteien kamen bei der SVP allerdings an die falschen. Christian Glur beklagte, die Vorlage weise zahllose neue Vorschriften und Verbote auf. Was sie genau bewirken würden, sei aber nicht ersichtlich.

Eine Pflicht zur Eigenstromproduktion bei Neubauten sei nicht sinnvoll, meinte Glur, weil so die Winterstromlücke nicht gedeckt werden könne. Den Druck auf die Hauseigentümer so stark zu erhöhen, «bringt vor allem hohe Kosten und eine noch nie da gewesene Bevormundung mit sich,» rief Glur in den Saal.

Die SVP trete auf die Vorlage ein, wolle das Gesetz aber massiv stutzen. Ob man am Schluss zustimme oder das Referendum ergreife, hänge vom Ergebnis der Beratung ab.

Gewissermassen zwischen den Fronten steht die FDP. Man trete auf die Vorlage ein, sagte in ihrem Namen Jeanine Glarner. Man sei jedoch nur für Massnahmen, die ökologisch wirksam, ökonomisch vertretbar und sozial akzeptiert sind, schränkte sie ein.

Man sei gegen Eingriffe in die Eigentumsfreiheit, wenn hohe Investitionen zunichtegemacht würden, und auch gegen Massnahmen, die technologisch keinen Sinn machten. Zentral sei es, den überschüssigen Sommerstrom in den Winter zu bringen. Die FDP vermisse Daten, Fakten, das Preisschild pro Massnahme, und die erwartete Wirkung.