Was angesichts der regenreichen letzten Wochen gerne vergessen geht: Auch der Sommer 2019 war extrem heiss. «Ende Mai und Anfang Juni sind die Reben sehr zügig gewachsen», sagt Podzorski. «Die Winzer hatten auf einen Schlag viel zu tun.» Für den Fachspezialisten ist klar, dass die Arbeit künftig nicht weniger kompliziert wird. Extremwetterereignisse wie Starkregen und Gewitter dürften zur Regel werden und die Reben strapazieren. Bange ist Podzorski um die Winzer aber nicht: «Der Aargau ist ein sehr innovativer Weinbaukanton, der sich den äusseren Bedingungen anzupassen vermag.»

Die Aargauer Winzer sind im Ernte-Endspurt, bis Ende Monat holen sie die letzten Trauben von den Stöcken. Vor einem Jahr waren die Weinbauern Anfang Oktober schon fast fertig damit; wegen des heissen und trockenen Wetters begann die Ernte damals früher. Laut Urs Podzorski, Fachspezialist Weinbau beim Kanton, ist die spätere Ernte aber unproblematisch: «Es ist ganz normal, dass die Ernte bis weit in den Oktober hinein dauert.» Als normal, ja gewöhnlich stuft Podzorski das gesamte Weinjahr 2019 ein. Was keineswegs negativ zu werten ist. Denn: «Gewöhnlich bedeutet gut.»

Pascal Furer, Geschäftsführer beim Branchenverband Aargauer Wein, setzt gar noch einen obendrauf. Er sagt: «Der Wein im Aargau ist herausragend.» Davon hätten sich dieses Jahr viele im Land ein Bild machen können; an der Fête des Vignerons in Vevey, der grossen Leistungsschau der Schweizer Weinbauern. «So ein Anlass, und auch das Winzerfest in Döttingen, sind hervorragende Schaufenster für unser Weingewerbe», sagt Furer, der findet, dass sich der hiesige Wein vor der Konkurrenz nicht zu verstecken brauche. «Es gibt keinen Grund, weshalb jemand einen ausländischen Wein trinken sollte und nicht einen aus der Region.»

Kanton ändert Weinbauverordnung

Aber auch wenn der Aargau kein klassischer Weinbaukanton ist, so gelten doch für alle die gleichen Gesetze. Per 1. November tritt deshalb auf kantonaler Ebene eine neue Weinbauverordnung in Kraft. Der Aargau übernimmt damit neue Bundesrichtlinien, unter anderem wird die Vorgabe umgesetzt, wonach alle Kantone ein elektronisches System für die Weinlesekontrolle einführen müssen.