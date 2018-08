Die Trockenheit und der tiefe Wasserpegel macht der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee Sorgen. Doch der ausbleibende Regenfall hat auch etwas Gutes: Es fliessen weniger Düngerrückstände von den angrenzenden Feldern und Bächen in den See. «Dem Hallwilersee geht es im Moment nicht so schlecht», sagt Gewässerbiologe Lukas De Ventura gegenüber dem Regionaljournal Aargau Solothurn.

Die Algen, welche auf die kontinuierlichen Zufuhr von Nährstoffen wie Phosphaten oder Silikaten angewiesen sind, produzieren bei genügend Licht Sauerstoff. Doch in der Nacht verbrauchen sie mehr Sauerstoff, als sie tagsüber produzieren. Werden viele solcher Nährstoffe in den See gespült, wächst die Zahl der Algen, wodurch der See immer sauerstoffärmer wird. Dies führt unter anderem zu einer Abnahme der auf Sauerstoff angewiesenen Fischpopulation.