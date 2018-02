Gleich drei schlechte Nachrichten für den Wirtschaftskanton Aargau gab es im Herbst: 1400 Stellen bei General Electric in Baden, Birr und Oberentfelden, 250 Stellen bei Rockwell in Aarau und 235 Stellen bei Roche in Kaiseraugst gehen verloren. Dies schreckte SP-Grossrat Max Chopard auf: In einer Motion forderte der Gewerkschafter einen Industriefonds, gespeist aus öffentlichen Geldern. Aus dem Fonds könnte der Kanton neue Produktionsanlagen, Projekte zu Forschung und Entwicklung, Weiterbildung für Personal oder die Erschliessung von Vertriebskanälen für KMU im Aargau finanzieren, schlug er vor.

Mehr als blosse Anreize

Die Regierung will allerdings keinen neuen Fonds, wie es in der Antwort zu Chopards Vorstoss heisst. «Auch wenn die Vergabe staatlicher Gelder zur Aufrechterhaltung der Produktion oder zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bei Betrieben in Not zuweilen wünschenswert wäre, lehnt der Regierungsrat ein solches staatliches Engagement ab.» Dies einerseits aus ordnungspolitischen Gründen, andererseits mit Blick auf die aktuelle Finanzlage des Kantons. Die Regierung geht davon aus, dass Chopard ein Fonds wie im Kanton Waadt vorschwebt, der mit 17,5 Millionen Franken dotiert ist. Dies würde über blosse staatliche Anreize hinausgehen, was nicht der bisherigen kantonalen Wirtschaftspolitik entspreche. Diese verfolge das Ziel, möglichst günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Dazu gehören laut dem Regierungsrat unter anderem ein stabiler Arbeitsmarkt, attraktive Steuerbedingungen, eine hochstehende Bildung auf allen Niveaus, eine funktionierende Infrastruktur sowie eine aktive Forschungs- und Innovationspolitik.