Trotz Corona-Verbot geöffnet: Aargauer Polizei hebt illegalen Spielclub aus

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Mittwochabend einen illegalen Spielclub in Murgenthal kontrolliert. Dem Einsatz gingen etliche Meldungen aus der Bevölkerung voraus, wonach in dem ehemaligen Spielsalon trotz Öffnungsverbot Normalbetrieb herrsche. Die Polizei stellte zwei Automaten, eine Langwaffe mit Munition und über 40'000 Franken Bargeld sicher. Sie hat den Betreiber, einen 29-jährigen Schweizer mit Wohnsitz in der Region, verzeigt. Die anwesenden 15 Personen wurden, gestützt auf die Covid-19-Verordnung, gebüsst. Zwei Männer sind Schweizer Bürger, die übrigen Personen stammen aus Kosovo, Serbien, Albanien sowie Schweden.

Der Bundesrat hat sämtlichen Unterhaltungs- und Freizeitbetrieben wegen der Coronakrise den Betrieb untersagt. (mwa)