Trockenheit Nach Meldung über tote Fische: In der Sissle musste eine Notabfischung durchgeführt werden Notabfischungen sind im Aargau nur die letzte Massnahme, da dies für die Fische viel Stress bedeutet. In der Sissle im Fricktal ging es aber nicht mehr anders. Der Kanton beobachtet die Lage bei anderen Gewässern.

Das Bild zeigt eine frühere Notabfischung des Kantons zusammen mit den Pächtern an der Sissle im Jahr 2018. Dennis Kalt

Die anhaltende Trockenheit macht den Gewässern und den darin lebenden Tieren zu schaffen. Zum einen steigt die Wassertemperatur, zum anderen führen manche Bäche nur noch sehr wenig Wasser. Prekär ist es bei der Sissle und ihren Zuflüssen im Fricktal.

Dort wurden am Mittwoch nach einer Beobachtung über tote Fische die überlebenden Tiere in einen Bereich des Bachs umgesiedelt, wo noch Wasser fliesst. Dies sagt Florian Randegger, Fachspezialist Fischerei im Departement Attiger, auf Anfrage.

Lage im ganzen Kanton unter Beobachtung

Ob dies auch in weiteren Bächen nötig werde, vermöge er derzeit nicht zu sagen: «Wir beobachten die Situation, eine Notabfischung ist aber nur der letzte Ausweg und wird nur vorgenommen, wenn am gleichen Gewässer eine geeignete Stelle vorhanden ist, um die Fische wieder einzusetzen.» Dies auch, weil das Ausfischen für die Tiere grossen Stress bedeute und solche Stellen nicht in jedem Fall vorhanden seien.

In den Flüssen wurden in den vergangenen Jahren wichtige Rückzugsstellen identifiziert, so Randegger, welche temperatursensible Fische während extremer Hitzeperioden aufsuchen. Die Erfahrung zeigt, dass dies an den Mündungen von kühlen Zuflüssen der Fall ist. Oder auch dort, wo es im Fluss Grundwasseraufstösse gibt wie beispielsweise stellenweise in der Limmat. Wenn sich plötzlich Fische an solchen kalten Stellen sammeln, werde dort als Notmassnahme mit einer örtlichen Ausbaggerung die Einmündung vertieft, um mehr Platz zu schaffen.

Ausbaggerung unterhalb des AKW Beznau erfolgte schon im Frühsommer

So eine Ausbaggerung wurde, wie Randegger einen Bericht des Regionaljournals bestätigt, unterhalb des flusswassergekühlten AKW Beznau auf Initiative der lokalen Fischer schon im Frühsommer im Einmündungsbereich der Surb in die Aare vorgenommen.

Das AKW produziert derzeit bekanntlich weniger Strom, damit nicht zu viel Kühlwasser die Aare noch mehr aufheizt. Das AKW darf jedoch mit Erlaubnis des Bundesamtes für Energie weiter Strom produzieren, weil «Bern» aufgrund des russischen Gaswirtschaftskrieges und der anhaltenden Trockenheit ein hohes Risiko einer winterlichen Stromknappheit sieht.