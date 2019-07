Aufgrund der aktuellen Trockenheit sind vom Kanton schon bei mehreren Gewässern Wasserentnahmebewilligungen sistiert worden (vgl. Box weiter unten). Dort sind keine Wasserentnahmen mehr gestattet. Meist erfolgen diese durch die Landwirtschaft zwecks Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen. Es werde zu weiteren Sistierungen kommen, wenn sich die Situation weiter verschlechtern sollte, sagt Samuel Gerhard, Fachspezialist Jagd und Fischerei im Departement von Stephan Attiger.

Sistiert wird von der Abteilung Landschaft und Gewässer, wenn der Grenzwert des Abflusses unterschritten wird. Dort ist Sabin Nater die zuständige Fachspezialistin. Sie hat eben weitere Verfügungen zur Sistierung von Wasserentnahmen an betroffene Bauern verschickt. Sie haben sie heute früh in der Post.

Uerke, Wigger und Surb sind unter Beobachtung

Demnach werden nebst den in der Box rechts aufgeführten Bächen auch die Entnahmebewilligungen für den Unterlauf der Bünz und für die Wyna per 29. Juli sistiert. Nater: «Wir sistieren die Entnahmen in der Regel nicht am gleichen Tag, wie der Landwirt die Verfügung in der Post hat. Er muss sich darauf einstellen können.» In den nächsten Tagen sei damit zu rechnen, dass weitere Bewilligungen sistiert werden müssen. Unter Beobachtung sind jetzt schon auch Uerke, Wigger und Surb.