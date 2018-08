Stefan Süess steht auf seinem Feld in Dintikon. Er zieht einige Rüebli aus der Erde. «Diese hier sind ganz in Ordnung», sagt er und wischt ein bisschen Erde weg. Ganz in Ordnung bedeutet, dass er sie verkaufen kann. Im Gegensatz zu den anderen Rüebli, die etwas weiter vorne wachsen. Dort war die Erde trockener, die Rüebli sind krumm gewachsen.

«Sie suchen in der Erde nach Feuchtigkeit und sind darum nicht gerade», erklärt Süess. Eines sieht aus wie eine Spirale, ein anderes wie eine Gabel. «Die hier kann ich nicht verkaufen, das kann ich vergessen.» Während der holprigen Rückfahrt über die Schotterstrasse zu seinem Hof deutet er auf ein zweites Feld. «Überall, wo das Kraut lasch ist, weiss ich, dass ich die Rüebli nicht brauchen kann.»

Stefan Süess pflanzt auf acht Hektaren Rüebli an und beliefert nach eigenen Angaben eine Firma, die für Coop Fertigprodukte herstellt. Obwohl die Rüebli verarbeitet werden, wünsche die Firma laut Süess schönes, gerades Gemüse. In normalen Jahren könne er 70 Prozent seiner Rüebliernte verkaufen, in diesem Jahr nur 40 Prozent. Um welche Firma es sich genau handelt, will er nicht sagen, weil er Angst hat, als Konsequenz nicht mehr liefern zu können.