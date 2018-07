Um mit dem erhöhten Wasserbedarf im Kanton umzugehen, habe der Aargau laut Penta mit der Teilrevision des Landwirtschaftsgesetzes, welches der Grosse Rat am 26. Juni zum Beschluss erhob, die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Darin ist festgelegt, dass sich die Gemeinden freiwillig an gemeinschaftlichen Bewässerungsanlagen beteiligen können.

Zudem investiere der Kanton in die Aus- und Weiterbildung von Landwirten, so Penta. «Die Thematik Klimawandel wird in der Ausbildung am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg anhand zeitgemässer Lehrpläne behandelt.» Landwirtschaftsbetriebe hätten die Möglichkeit, sich bei Fragen an das Zentrum zu wenden.

Ein Beispiel dafür, wie sich die Praxis der Aargauer Landwirte bereits verändert hat, kennt Bauernverbandspräsident Alois Huber. Nach der Weizenernte werde auf dem Feld üblicherweise Gras gesät, der Zeitpunkt und die Methode dafür habe sich aber verändert. «Das Saatgut wird heute von einer Maschine in den Boden eingearbeitet, damit es vor dem Austrocknen geschützt ist. Vorher wurde es einfach gestreut.»