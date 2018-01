Raus aus dem Abwärtstrend

Obersiggenthal ist keine Ausnahme, denn auch die Skilager anderer Schulen sind ausgebucht. So fahren die Schülerinnen und Schüler aus Brugg ins ebenso volle Lagerhaus in der Walliser Ortschaft Fiesch und die Kinder aus Frick nach Arosa. Auch hier ist das Schneesportlager ausgebucht.

Die Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal in Schinznach-Dorf konnte aus einem stetigen Abwärtstrend ausbrechen. 103 Anmeldungen seien eingegangen, man musste zwei Lagerhäuser mieten. Zum Vergleich: 2016 haben sich bloss 63 Jugendliche angemeldet.

Die Schule Menziken organisiert gleich drei Skilager, zwei in Adelboden und eines in Grächen. Hier übernimmt die Gemeinde überdurchschnittlich viele Kosten: 365 Franken pro Kind, die Eltern steuern 340 Franken bei. Auch Remi Bürgi, Geschäftsleiter der Schule Aarau, freut sich über die neu aufflammende Beliebtheit an Schnee, Ski und Snowboard: «Wir werden insgesamt sechs Schneesportlager durchführen. Alles ist ausgebucht!»