Noch nie waren im Kanton Aargau so viele Autos zugelassen wie dieses Jahr: 391'623 Personenwagen waren Ende September registriert. Das ist ein Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum hat sich leicht abgeschwächt: Letztes Jahr hatte es noch 2 Prozent betragen.

Trotz der rekordhohen Zahl an Autos in Aargauer Garagen stagniert die Autodichte. Der Motorisierungsgrad der Bevölkerung gibt die Anzahl Autos pro 100 Einwohner wieder. Er bleibt dieses Jahr bei 58,8 Autos pro 100 Einwohner, wie aus der aktuellen Motorfahrzeugstatistik hervorgeht. Die Anzahl Autos wächst also nicht mehr schneller als die Bevölkerung. Der Aargau liegt aber noch immer über dem Schweizer Durchschnitt von 53 Autos pro 100 Einwohner. In den letzten Jahren wuchs die Autodichte immer langsamer – jetzt ist das Wachstum zum Stillstand gekommen.

Spitzenreiter unter den Gemeinden ist nach wie vor Schinznach-Bad mit 88 Autos pro 100 Einwohnern. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Mönthal (81) und Baldingen (77). Am Ende der Statistik rangieren Windisch (46), Ennetbaden (47) und Suhr (48). Absolut gesehen sind in Aarau am meisten Autos registriert (10'603), in Wiliberg am wenigsten (126).