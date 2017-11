Die Entwicklung überrascht, bescheren die Tricksereien deutscher Autobauer bei den Abgaswerten dem Diesel doch seit über zwei Jahren Negativschlagzeilen. Gesamtschweizerisch sinkt die Zahl der verkauften Dieselfahrzeuge seit Kurzem. Innerhalb des letzten Jahres haben die Diesler 7 Prozent Marktanteil verloren. Das besagt die neuste Statistik von Auto Schweiz, dem Verband der Auto-Importeure, die am Mittwoch erschienen ist.

Der Abgasskandal hat auf die Diesel-Verkaufszahlen im Aargau keinen Einfluss. Giuseppe Olivieri vom Autohaus Küng in Gebenstorf bestätigt das: "Wir verzeichnen keinen Rückgang bei den Verkäufen von Dieselautos." Die Autohändler spüren die Dieselaffäre trotzdem. Amag-Sprecher Dino Graf stellt fest, dass sich die Kunden verstärkt mit dem Antrieb auseinander setzen. Angelo D'Inca vom Autocenter Baschnagel in Wettingen sagt sogar: "Die Kunden sind verunsichert."

Warum halten die Aargauer trotzdem zum Diesel? Die Meinungen der Händler unterscheiden sich. Graf sieht einen Grund in der hohen Anzahl Pendler, die im Aargau lebt. Sie legten mehr Kilometer bis zu ihrem Arbeitsort zurück als Pendler in Zürich und Bern, die näher am Zentrum wohnten. "Je weiter die Distanz, desto interessanter wird ein Dieselmotor", sagt Graf. Der Grund: Diesler sind effizienter als Benzinmotoren.

D'Inca hingegen vermutet als Grund für den steigenden Dieselanteil die grossen Autoimporteure im Aargau. Sie hätten viele Flottenkunden, die – im Gegensatz zu Privatkunden – eher auf Diesel setzten.

Vorteile des Diesels reichen nicht aus

Andreas Burgener, Direktor von Auto Schweiz, bedauert den Rückgang der Dieselverkaufszahlen in der Schweiz. "Wir brauchen den Diesel, um die CO2-Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben." Autos sollen ab 2021 30 Prozent weniger CO2 ausstossen, so will es die vom Volk angenommene Energiestrategie 2050.

Die Aussage, wir bräuchten den Diesel, um die hohen CO2-Emissionen zu senken, findet Norbert Heeb "lächerlich". Laut dem Chemiker der Forschungsanstalt Empa verbrauchen Dieselmotoren zwar etwas weniger Sprit und stossen damit weniger CO2 aus als vergleichbare Benziner auf der gleichen Strecke. Er moniert allerdings: "Die weltweite Zunahme an Verbrennungsmotoren macht diese Ersparnis mehr als zunichte." Letztes Jahr seien 90 Millionen neue Fahrzeuge auf die Strasse gekommen. Der Vorteil des Diesels sei nicht genügend gross, um den CO2-Anstieg durch den wachsenden Verkehr auch nur zu dämpfen. Es brauche darum elektrische Fahrzeuge, die keine giftigen Abgase emittieren, oder dann Hybrid-Modelle, die deutlich schadstoffärmer unterwegs sind als Verbrennungsmotoren.

Nochmals zurück zur Motorfahrzeugstatistik. Sie beinhaltet allerhand Daten – so auch zur Farbe der Autos im Aargau. Farbige Autos werden weniger, graue, schwarze und weisse gewinnen an Beliebtheit.