Zuerst nach Aarau. Geradezu metaphorisch definierte die Kantonshauptstadt im Buch der Visionen 2003, wie sie ihre Funktion in der aargauischen Zukunft sieht: «Die Stadt strebt nicht an, im Alleingang die Nebelgrenze zu überwinden, sondern will gemeinsam mit ihren Nachbarn und dem Kanton noch bestehende Nebelfetzen verjagen.»

Klare Worte und einen Werbespot in eigener Sache kommen aus Schlossrued: «Das Leben in einer überschaubaren Gemeinschaft schützt vor Verrohung und gibt Zuversicht und Wärme.» Der Gemeinderat von Wil dachte im Hinblick auf eine gute Zukunft eher an die Vergangenheit: «Wir sollten uns in Zukunft wieder vermehrt den einfachen Staatsstrukturen wie anno dazumal vor 200 Jahren erinnern und diese wenn möglich in unsere heutige Zeit transferieren.»

Der Traum vom Wynentalersee

Bereits 2003 formulierte der Gemeinderat Aarburg die Idee, die seit einigen Wochen durch den Vorstoss der Grossrätin Martina Bircher (SVP) wieder aktuell geworden ist: Die Festung Aarburg soll nicht mehr länger Jugendheim sein, sondern eine Touristenattraktion werden. Touristen sollen auch mit Schiffen die Aare bei Aarburg befahren dürfen, schlug der Gemeinderat damals vor.

Gingen die Wünsche der Gemeinden in Erfüllung oder nicht?