In der Kategorie mittelgrosse Unternehmen wurden Firmen berücksichtigt, die zwischen 21 und 100 Mitarbeitende haben. Den ersten Rang sicherte sich die Killer Interior AG aus Lupfig. Das Familienunternehmen wurde 1936 gegründet, beschäftigt 60 Mitarbeitende und ist eines der führenden Schweizer Unternehmen im Ladenbau und individuellen Innenausbau. Geführt wird das Unternehmen von Marco Killer, Inhaber und Verwaltungsratspräsident in dritter Generation. Das Aargauer Unternehmen setzt auf eine flache Hierarchie. Diese hob Laudator Kurt Schmid in seiner Ansprache besonders hervor: «Ihr habt zwar eine formelle Hierarchie in der Unternehmung, aber ihr gebt dem Mitarbeitenden Verantwortung und die Möglichkeit, seine Kompetenz weiterzuentwickeln.» Dies sei in diesem Ausmass «sensationell und einzigartig», so Schmid. Besonders gelobt hat der AGV-Chef die Stimmung im Aargauer Unternehmen: «Ihr habt Freude an der Arbeit, die ihr macht. Das strahlt ihr aus und daraus resultiert eure Qualität», so Schmid. Marco Killer sei Botschafter für den heutigen, integrativen Führungsstil. «Bitte stellen Sie Ihr Wissen für andere Unternehmen zur Verfügung», fügte Schmid an.