Urs Winzenried, der ehemalige Chef der Aargauer Kriminalpolizei, hat in seiner 30-jährigen Karriere viele erschütternde Bilder und Situationen gesehen. Bis heute habe er 300 Leichen gesehen, schätzte Winzenried, als der «Blick» ihn 2014 bei seiner Pensionierung porträtierte. «Ich kann zum Glück alles gut verarbeiten», sagt der Aarauer damals, und trotz der vielen Verbrechen musste er nie weinen.

Doch jetzt ist der 72-Jährige, der für die SVP im Aarauer Einwohnerrat und im Grossen Rat des Kantons Aargau sitzt, tieftraurig. Grund dafür ist ein Vorfall, der sich kürzlich im Telli-Quartier ereignete, wo Winzenried wohnt. Sein kleiner weisser Hund namens «Mäuschen» wurde von einem anderen Hund totgebissen, wie Tele M1 berichtet.

Für ein Interview hatte Winzenried am Donnerstag keine Kraft. Er schreibt in einer Stellungnahme: «Der Schmerz über den Tod unseres geliebten kleinen Hundes ‹Mäuschen› ist riesig und unsere Welt steht momentan still. Mäuschen war für uns viel viel mehr als einfach nur ein Hund.»

Eine Hundetrainerin, die wie Winzenried im Telli-Quartier wohnt, sagt gegenüber Tele M1, dass es dort Hundehalter gebe, die ihr Tier nicht unter Kontrolle hätten. Hunde würden oftmals ohne Leine im Telli-Wald laufen, erklärt sie weiter.

Wie es zum Vorfall kam, ist noch nicht klar. Laut Winzenried sei der Hund, der «Mäuschen» getötet hat, um einiges grösser gewesen. Die Hundehalter möchte der 72-Jährige jedoch nicht anzeigen. Es sei alles dumm gelaufen und eine Anzeige würde seinen Hund auch nicht zurückbringen, erklärt Winzenried schriftlich. (fh/fan)