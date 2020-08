Tränen, Erpressung und Todesangst: Aargauer Fall deckt Machenschaften des Anabolika-Milieus auf

Ihren Ursprung nahm die Geschichte 2012, als die Polizei in einem Fitnessstudio in Villmergen Unmengen an illegalen Anabolika fand. Mehrere Männer wurden verhaftet. Unter ihnen war auch der heute 55-jährige Anton (alle Namen geändert). Er soll Anabolika verkauft und so Gewinne in Millionenhöhe erzielt haben. Zwei Jahre sass er im Gefängnis, ehe er 2015 wegen gewerbsmässiger Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz verurteilt wurde.

Einer, der bei Anton regelmässig illegale Substanzen gekauft hatte, war Felix. Nach Antons Verhaftung hatte Felix ihn mit seinen Aussagen schwer belastet. Wenige Tage vor dem Prozess zog Felix aber alle seine belastenden Aussagen gegen Anton unerwartet zurück.

Zwielichter Besuch von der Zürcher Langstrasse

Anton, so die Anklage, soll nach seiner Haftentlassung Druck auf seinen ehemaligen Kunden Felix aufgebaut haben, damit dieser seine Aussagen zurückzieht. Er soll dazu einen Kollegen – den Betreiber einer Bar an der Zürcher Langstrasse – um Hilfe gebeten haben. Dieser wiederum, soll Mehmet und Romeo - zwei zwielichtige Gestalten aus dem Milieu - angeheuert haben, um Felix im Aargau einen Besuch abzustatten und diesen einzuschüchtern. Mit Erfolg. Felix, so die Anklage, habe um sein Leben und um das Leben seiner Partnerin und seines damals 7-jährigen Sohnes gefürchtet und daraufhin die Aussagen gegen Anton zurückgezogen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Telefone der Beteiligten überwacht und so Beweise gesammelt.

Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte den Anabolikahändler Anton vergangenen Herbst deswegen wegen Erpressung, Nötigung und Widerhandlung gegen das Sportförderungsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Mehmet, der Felix im Aargau die Botschaft überbracht hatte, wurde wegen Gehilfenschaft zur Erpressung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Der Zürcher Barbetreiber hingegen, wurde freigesprochen. Da ihm nicht von Anfang an eine amtliche Verteidigung gewährt wurde, kam das Gericht zum Schluss, dass der Grundsatz des fairen Verfahrens verletzt wurde. Romeo, der zweite Überbringer der Drohungen, war inzwischen gestorben.