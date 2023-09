Traditionsmarke Hero schliesst Produktion in Lenzburg ++ Über 50 Jobs bedroht ++ Dieter Egli von Ankündigung überrascht ++ Stadtammann: Lenzburg ist Hero und umgekehrt Bei der Traditionsfirma Hero kommt es am Hauptsitz in Lenzburg zu einer Massenentlassung – die Produktion wird geschlossen. Regierungsrat Dieter Egli sagt, es habe keine Anzeichen für den Entscheid gegeben. Stadtammann Daniel Mosimann betont die emotionale Bedeutung der Firma für die Bevölkerung.

Hero informierte um 14 Uhr die Angestellten darüber, dass die Produktion in Lenzburg geschlossen wird. Betroffen sind über 50 Arbeitsplätze in der Konfitürenverpackung? Damit handelt es sich um eine Massenentlassung, darum wurde ein Konsultationsverfahren eröffnet.

Video: Tele M1

Die AZ hat diese Informationen von zwei voneinander unabhängigen Quellen erhalten, die beide das gleiche sagen. Eine Hero-Sprecherin bestätigt auf Anfrage die Recherchen und nimmt wie folgt offiziell Stellung:

«Die Hero AG hat mit allen Mitarbeitenden vor Ort eine Konsultation über die Zukunft der Produktionsstätte in Lenzburg (Schweiz) aufgenommen. Die Konsultation soll das Unternehmen in die Lage versetzen, die bestmögliche Entscheidung über das Werk zu treffen. Unabhängig von dem Ergebnis der Konsultation wird der Name Hero nicht aus Lenzburg verschwinden. Das globale Headquarter sowie die Hero Schweiz Organisation bleiben der Stadt, in der Hero 1886 gegründet wurde, erhalten.»

Auf einem Fliessband in der Hero-Fabrik in Lenzburg werden Konfitüren verpackt. Das soll bald der Vergangenheit angehören. Bild: Keystone

Um die laufende Konsultationsphase nicht zu gefährden, so die Hero, würden keine weiteren Kommentare abgegeben. «Wir werden über den Ausgang der Konsultationsphase informieren, wenn diese abgeschlossen ist.»

Aktiv informiert über die Schliessungspläne hat die Hero inzwischen auch den Regierungsrat sowie Vertreter der Stadt Lenzburg.

Rob Versloot, CEO von Hero, im Hauptsitz in Lenzburg. Bild: Britta Gut

Am Standort Lenzburg, dem Headquarter des Lebensmittelkonzerns, werden derzeit rund 200 Mitarbeitende beschäftigt. Es wird also etwa ein Viertel der Belegschaft abgebaut.

Der Lebensmittelkonzern Hero wurde vor 137 Jahren gegründet, seit über 20 Jahren gehört er zu fast 100 Prozent der deutschen Familie Oetker. CEO ist der Holländer Rob Versloot. Weltweit arbeiten bei Hero rund 4000 Mitarbeitende in rund 30 Ländern. Hero produziert unter anderem Baby- und Kleinkindnahrung, Brotaufstriche, insbesondere Konfitüren, sowie Ravioli und Rösti.

Volkswirtschaftsdirektor: «Keine Anzeichen für Schliessung»

Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli bestätigt auf Anfrage, dass der Regierungsrat am Mittwoch von den Hero-Verantwortlichen über die Eröffnung des Konsultationsverfahrens informiert wurde. «Ich bin insofern überrascht von dieser Ankündigung, als dass es in letzter Zeit keine Anzeichen gab, dass Hero die Produktion in Lenzburg schliessen und an einen anderen Standort verlegen könnte», sagt Egli. Natürlich sei die Produktion im Vergleich zu früher nur noch relativ klein, «deshalb bestand grundsätzlich ein gewisses Risiko, dass sie irgendwann ganz ausgelagert wird, aber kurzfristig habe ich nicht damit gerechnet».

Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli hatte nicht mit der Schliessung der Hero-Produktion in Lenzburg gerechnet. Bild: Valentin Hehli

«Es ist schade, dass eine Traditionsmarke wie Hero, auf die wir stolz sind und die mit dem Kanton Aargau stark verbunden ist, nun die Schliessung der Produktion prüft», hält Egli fest. Leider entspreche es einem gewissen Trend im Strukturwandel der Wirtschaft, «dass Abteilungen wie Verwaltung, Forschung und Entwicklung von Unternehmen hier bleiben, die Produktion jedoch an offenbar günstigere Standorte verlagert wird».

Aus Eglis Sicht ist es wichtig, dass Hero in Lenzburg bleibt, und sehr bedauerlich, dass über 50 Stellen verloren gehen könnten. Er betont, die Schliessung und der Stellenabbau seien noch nicht definitiv, das Konsultationsverfahren habe erst begonnen. «Ich hoffe, dass sich dabei noch Optimierungen ergeben, man muss alle Optionen anschauen und die Chance packen, in diesem Verfahren noch Einfluss zu nehmen.» Das gilt laut dem Volkswirtschaftsdirektor für die Angestellten, für deren Vertretung und für das Unternehmen selbst.

Stadtammann: «Hero ist Lenzburg und Lenzburg ist Hero»

«Hero hat eine sehr lange Tradition, das Unternehmen ist seit 1886 in Lenzburg, es hat für die Bevölkerung eine emotionale Bedeutung», sagt Stadtammann Daniel Mosimann. Auch für die Stadt sei Hero prägend, hält er fest: «Nicht umsonst hiess das Motto bei der 125-Jahr-Feier Hero ist Lenzburg und Lenzburg ist Hero.» In der Stadt sei Hero im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde, sagt Mosimann.

Daniel Mosimann, Stadtammann von Lenzburg: «Hero hat für die Bevölkerung eine emotionale Bedeutung.» Bild: zvg

«Der Entscheid, die Produktion in Lenzburg aufzugeben, ist noch nicht definitiv, der Stadtrat wird das Verfahren aufmerksam verfolgen», hält er fest. Wenn es am Ende tatsächlich so kommen sollte, dass die Produktion verlagert werde und 50 Stellen verloren gingen, wäre das sehr bedauerlich. Mosimann: «Jeder Verlust von Arbeitsplätzen ist schmerzlich, dies aber umso mehr, wenn es bei einer Firma passiert, die für Lenzburg so prägend ist.» Sehr wichtig sei deshalb, dass Hero die Verankerung in der Stadt beibehalte und der Firmensitz weiter in Lenzburg bleibe.