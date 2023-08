Tourismus Aargauer Hotels stärker ausgelastet als vor Corona In der ersten Hälfte des Jahres gab es laut den neusten Zahlen des Bundes fast eine halbe Million Hotelübernachtungen in Aargau. Das freut die Tourismus Organisationen.

Gut besucht: Geschäftsleute bescheren Aargauer Hotels gute Besucherzahlen. Symbolbild: Christoph Eggimann

Im Aargau sind die Zahlen der Hotelbuchungen für die erste Hälfte im 2023 höher als vor Corona. Fast 393'018 Übernachtungen gab es im Kanton bisher. Seit 15 Jahren steigen die Zahlen der Übernachtungen stetig – mit Ausnahme der Pandemie-Jahre. Das freut Holger Czerwenka, Direktor von Aargau Tourismus. «Wenn man beachtet, dass bis zu 85 % der Logiernächte im Aargau durch Geschäftstourismus generiert wird, zeigt das auch, dass die Kraft der Wirtschaft im Kanton zurück ist und Geschäftsleute wieder zu uns kommen», sagt er gegenüber SRF.

Dabei komme dem Aargau auch seine Lage entgegen. «Der Aargau kann davon profitieren, dass die Preise in manchen Hotelkategorien in Zürich und Basel gestiegen sind. Da weicht man vielleicht in unser gutes Mittelsegment aus», sagt Czerwenka. (zen)