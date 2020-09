Tops und Flops beim Abstimmungsquiz: Wissen bei Kampfjets hoch, bei Kinderzulagen und Energiegesetz tief

Die Kantone sind für energetisch möglichst gute Wohnbauten zuständig. Am 27. September entscheidet der Aargau über ein vom Grossen Rat beschlossenes neues Energiegesetz. Mit dessen Hilfe will der Kanton Energie und CO₂ sparen und mithelfen, die Klimastrategie 2050 umzusetzen. Die wichtigsten Änderungen: Besitzer von Neubauten müssen einen Teil des Eigenstromverbrauchs selbst herstellen (meist wird das solar erfolgen) oder sich an einer anderen Anlage beteiligen. Elektroboiler in Wohnnutzung sind bis in 15 Jahren durch ein effizienteres System zu ersetzen. Neue Ölheizungen bleiben erlaubt, wenn es kein energieeffizienteres System gibt, das wirtschaftlich tragbar ist. Beim Heizungsersatz darf

die nicht erneuerbare Energie höchstens 90 Prozent betragen. Bei Gebäuden ab Mitte der 90er-Jahre ist dies laut Regierung meist schon erfüllt. (mku)