Tötungsdelikt Schafisheim Anklage wegen Mordes erhoben: Staatsanwaltschaft fordert 16 Jahre Gefängnis für den Täter Die Staatsanwaltschaft Aargau hat gegen einen heute 48-jährigen Schweizer Anklage wegen Mordes beim Bezirksgericht Lenzburg erhoben. Er soll im März 2021 seine damals 44-jährige Frau getötet haben.

In diesem Haus in Schafisheim geschah die Tat. Screenshot / Tele M1

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau beantragt eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren, wie sie in ihrer Mitteilung vom Freitag schreibt. Der Beschuldigte befände sich seit der Tat in Haft. Die Anklage wegen Mordes und weiteren Delikten sei am Bezirksgericht Lenzburg hängig. Für den Inhaftierten gelte weiterhin die Unschuldsvermutung.

Trotz Reanimationsmassnahmen gestorben

So schildert die Staatsanwaltschaft die Tat von 2021: In der Nacht vom 12. März meldete die Tochter des Ehepaares bei der Notrufzentrale, dass sie ihre Mutter schreien gehört habe und etwas Schlimmes geschehen sei. Der Beschuldigte hatte sich und seine Ehefrau im Schlafzimmer eingeschlossen.

Erst mit Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete der Beschuldigte die Schlafzimmertüre und wurde sofort festgenommen, währenddessen beim regungslosen Opfer Reanimationsmassnahmen eingeleitet wurden. Trotz intensiver Bemühungen verstarb die 44-Jährige wenige Tage später auf der Intensivstation im Spital. Bei ihr wurden deutliche Würgemale und Staublutungen im Kopfbereich festgestellt, die durch eine Strangulation mittels mehrminütigen Würgens hervorgerufen worden sein dürften. (luk)