Es war der 14. Mai dieses Jahres, als Walter K. auf dem Birrfeld zu seinem letzten Flug abhob. Kurz nach dem Start verlor das Kleinflugzeug des 66-Jährigen aus Niederweningen die Kontrolle, stürzte fast senkrecht ab, zerschellte am Boden und ging in Flammen auf. Von der Maschine vom Typ Alfa HB 207 VRG blieb nur ein verkohltes Wrack übrig.

Bei Experimental Aviation of Switzerland (EAS) sass der Schock nach dem Tod ihres Kollegen tief. Walter K. wirkte im Verein der Schweizer Flugzeug-Eigenbauer als Rechnungsrevisor. «Wir vermissen dich, Walti», ist noch immer in einem Nachruf auf der Vereinshomepage zu lesen. Man habe einen «aufgestellten, stets hilfsbereiten und technisch versierten EAS Freund» verloren.

Inzwischen haben sie Abschied nehmen können

Am Wochenende kehrte die EAS an den Ort des Unglücks zurück. Jedes Jahr veranstalten die Mitglieder jeweils am dritten Augustwochenende ein dreitägiges Fliegertreffen auf einem Schweizer Regionalflughafen.