Am 14. Juni 2014 erreignete sich an den Radsporttagen in Gippingen ein tödlicher Unfall. Ein damals 50-jähriger Radrennfahrer touchierte auf der Abfahrt in einem Waldstück Richtung Böttstein bei einem Überholmanöver den Spitzenfahrer des Rennens. Dieser stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch am gleichen Abend im Spital starb. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet.