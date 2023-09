Todesfall Mutter von alt Bundesrätin Doris Leuthard gestorben: «Sie war eine aussergewöhnliche Frau» Ruth Leuthard, die Mutter von alt Bundesrätin Doris Leuthard, ist am 4. September im Alter von 90 Jahren verstorben. In der Todesanzeige wird sie als aussergewöhnliche Frau mit viel Feingefühl für Menschen und einem grossen Herz beschrieben.

Ruth Leuthard im Jahr 2018 vor dem «Wilde Maa», ehemals Taverne und Gasthaus, in Sarmenstorf, wo sie früher Wirtin war. Bild: Chris Iseli

Ruth Leuthard wurde am 10. Oktober 1932 geboren, am 4. September ist sie nach dreijährigem Pflegeaufenthalt friedlich eingeschlafen, wie es in der Todesanzeige heisst, die am Freitag publiziert wurde. «Sie war eine aussergewöhnliche Frau: Engagiert, bescheiden, mit viel Feingefühl für die Menschen und grossem Herz hat sie ihr Leben gemeistert und vielen eine Freude bereitet, schreiben ihre Angehörigen.»

Auf der Todesanzeige findet sich ein Spruch von Franz von Assisi: «Ein jeder Sonnenuntergang ist so schön, wie man ihn sieht, ein jeder Augenblick, wie man ihn erlebt und ein jeder Mensch ist so wichtig, wie man ihn im Herzen hat.» Die Hinterbliebenen von Ruth Leuthard bedanken sich beim Pflegeteam im Löwen der Pflegi Muri «für die aufmerksame und liebevolle Pflege».

Ein Dank geht auch an alle, die Ruth Leuthard geschätzt und mit ihr Zeit verbracht haben. Begegnungen und gute Gespräche bei einem feinen Kaffee hätten ihr immer viel Freude bereitet und sie oft zum Lachen gebracht, heisst es in der Todesanzeige weiter. Der Abschiedsgottesdienst für die Verstorbene findet am kommenden Mittwoch, 13. September, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Merenschwand statt.