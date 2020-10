Tivoli-Chef zum Menschenauflauf: «Wir haben den Herdentrieb und den Gewinntrieb unterschätzt»

Die Jubiläumsfeier des Einkaufszentrums Shoppi Tivoli in Spreitenbach hat am Samstag zahlreiche Menschen angezogen. Angesichts der stark steigenden corona-positiv Getesteten erstaunten die Szenen, die sich am Samstag im Shoppi Tivoli abspielten: Zur 50-Jahr-Jubiläumsfeier des Einkaufszentrums strömten Menschenmassen ins Tivoli, um von den Spezialangeboten der Feierlichkeiten zu profitieren.

Schutzmassnahmen gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln hätten dabei in ihrer Wahrnehmung kaum eine Rolle gespielt, sagten Augenzeugen gegenüber dem «Blick». Auf dem Kurznachrichtendienst «Twitter» kursieren Bilder des Anlasses mit ironischen Kommentaren.

Gegenüber dem «Blick» beschrieb eine Besucherin den grossen Andrang im Shoppingcenter so: «Den Leuten waren die Schutzmassnahmen völlig egal.» Besonders verstörend sei der Moment gewesen, als Rabatt-Lose wie Konfetti verstreut wurden. «Da stürzten sich alle ohne Rücksicht auf die Lose!»