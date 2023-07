Tierschutz Unhaltbar hygienischer Zustand: Veterinärdienst holt aus einer Wohnung 29 Katzen Aufgrund einer Tierschutzmeldung hat der Veterinärdienst Anfang Woche die Wohnung einer Katzenhalterin in Bremgarten kontrolliert. Dabei wurden 29 Katzen gefunden, die in «unhaltbaren hygienischen Bedingungen lebten».

Bei der Kontrolle fand der Veterinärdienst 29 Katzen vor, die in unhaltbaren hygienischen Bedingungen lebten. Bild: Veterinärdienst

Der Veterinärdienst fand in Bremgarten unhaltbare Zustände vor: So war unter anderem das Katzenklo völlig verdreckt und Exkremente lagen am Boden. «Der Tierhalterin war überfordert und konnte weder die Vermehrung der Tiere kontrollieren noch deren Pflege sicherstellen», heisst es in einer Medienmitteilung des Departements Gesundheit und Soziales, dem der Veterinärdienst angegliedert ist.

Die Tierhalterin habe sich anlässlich der Kontrolle einsichtig gezeigt und freiwillig auf die Katzen verzichtet. Der Veterinärdienst wird der Tierhalterin ein Halteverbot für Katzen auferlegen. Sie kann dagegen Beschwerde erheben.

«Die Unterbringung so vieler Tiere war eine Herausforderung für den Veterinärdienst», heisst es weiter. Die Tierheime und Tierpensionen verfügen kaum über Kapazitäten für die Aufnahme von Tierschutzfällen. Sie sind einerseits stark mit der Vermittlung von Tieren beschäftigt und verzeichnen besonders im Sommer eine grosse Nachfrage nach Ferienplätzen.

Exkremente der Tiere lagen am Boden. Bild: Veterinärdienst

«Dank interkantonaler Zusammenarbeit der Veterinärdienste konnten die Katzen schliesslich auf vier Orte in der Schweiz verteilt und temporär untergebracht werden.» Die Tiere werden tierärztlich untersucht sowie kastriert und geimpft. (cwu)