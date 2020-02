Tierschutz-Fall von Oftringen darf sich nicht wiederholen – Herr Gallati, übernehmen Sie!

Letzten Mittwoch sass ich gänzlich lustlos vor dem Nachtessen. Der Tierschutz-Fall in Oftringen hatte mir den Appetit gründlich verdorben – manchen Leserinnen und Lesern dürfte es ähnlich ergangen sein. Mitten in einem Quartier liess ein 57-jähriger Schweizer Dutzende Tiere verhungern. Die Fakten, die im Zuge der Recherche ans Tageslicht kamen, haben Skandalpotenzial. Im Zentrum steht der kantonale Veterinärdienst. Oberster Chef ist seit kurzem Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Schauen wir fünf Fakten der Reihe nach an. Fakt 1: Der fehlbare Tierhalter war beim Veterinärdienst seit Jahren aktenkundig. Immer wieder hatten Anwohner, hatte die Gemeinde unhaltbare Zustände gemeldet. «Viele Meldungen haben dazu geführt, dass wir effektiv kontrolliert haben und dass wir Massnahmen erlassen haben», sagt die zuständige Amtschefin Alda Breitenmoser. Heisst: Nichts gemacht hat das Amt nicht. Viel aber auch nicht, wie Fakt 2 zeigt.

Fakt 2: Spätestens im letzten Dezember müssten Alarm­glocken geklingelt haben. Tele M1 zeigte am 10. Dezember ein totes Lamm, das sich im Zaun verheddert hatte. Am 14. des gleichen Monats führte das Veterinäramt eine unangemeldete Kontrolle durch. In Interviews – unter anderem mit dieser Zeitung – sagte Breitenmoser, damals seien bezüglich «Pflege und Ernährungszustand» der Tiere keine Mängel festgestellt worden. Nur: Der Halter war zum Zeitpunkt der Kontrolle gar nicht zu Hause. Heisst: Das Areal war für die Kontrollinstanz gar nicht richtig zugänglich. Die Aussage, die Tiere seien gut gepflegt und ordentlich ernährt gewesen, kann man ehrlicherweise gar nicht machen. Die Amtschefin räumt auf Nachfrage ein: «Das Kontrollergebnis bezieht sich auf die Beurteilung der bei der Kontrolle zugänglichen Tiere.» Das heisst ja auch: Es gab welche, die nicht zugänglich waren. Trotzdem sollen sie gut gepflegt und ordentlich ernährt gewesen sein.