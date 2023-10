Tierschutz Der Kanton Aargau beschlagnahmt sämtliche Rinder eines Bauern Alle 17 Rinder eines Aargauer Nutztierbetriebs wurden vom kantonalen Veterinärdienst beschlagnahmt. Der Halter hatte die Tiere über Jahre vernachlässigt.

An den Schenkeln stark verschmutztes Rind infolge ungenügender Entmistung des Liegeplatzes. Zvg / Kanton Aargau

Wenige Tage vor der Aargauer Landwirtschaftsausstellung (ALA) im August beschlagnahmte der Veterinärdienst des Kantons sämtliche Rinder eines Aargauer Bauern. Er beanstandete die vernachlässigte Fürsorge bei kranken und verletzten Tieren, viele waren verschmutzt oder nicht korrekt mit Ohrmarken gekennzeichnet. Sie lagen im Dreck, auf den Liegeflächen fehlte Stroh. 17 Tiere, Kühe und ein paar jüngere Rinder, hat der kantonstierärztliche Dienst vorsorglich mitgenommen. Das teilte das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Dienstagmorgen mit.

Fünf Rinder waren in so schlechtem Zustand, dass sie getötet werden mussten. "Jahrelange Vernachlässigung hat dazu geführt", sagt Anne-Kathrin Witschi vom kantonalen Veterinärdienst auf Anfrage. Man habe mit dem Halter das Gespräch darüber gesucht, was mit den restlichen Tieren geschehen soll. Er verzichte inzwischen auf die Rinder, dafür sei er entschädigt worden.

Dem Veterinärdienst war der Tierhalter schon lange bekannt. In den vergangenen Jahren ordnete er diverse Massnahmen an und führte regelmässige Kontrollen durch. "Die Verbesserungen waren nie nachhaltig", sagt Anne-Kathrin Witschi. Die letzte Kontrolle fand Anfang August statt, da war der Bauer in den Ferien. Eine Stellvertretung hatte er zwar organisiert, diese kümmerte sich aber offensichtlich auch nicht um die Rinder. Die Situation hatte sich gar noch erheblich verschlechtert, die Mängel müssten also sofort behoben werden, ordnete der Veterinärdienst an.

Vergeblich. Einige Tage später, der Tierhalter war aus den Ferien zurück, wurden die Rinder beschlagnahmt. "Bei massiv drastischen Verstössen, sodass das Tierwohl extrem gefährdet ist, wird eine Beschlagnahmung angeordnet", erklärt Anne-Kathrin Witschi.

Gar nicht glücklich mit diesem Vorgehen ist der Bauernverband Aargau (BVA), sagt Geschäftsführer Ralf Bucher. Er kritisiert nicht, dass die