Dank Chip zurück nach Hause

Katzen mit Chip hätten noch einen anderen Vorteil. Kinder, die verzweifelt ihre Katze mit rührend gestalteten Plakaten suchen, bekämen das geliebte Tier problemlos zurück, wenn es aufgefunden und dank Chip identifiziert werden kann. Wer eine Katze aus dem Tierheim adoptieren will, bekommt sie geimpft und gechipt. Das Tierheim gibt aber auch gern Hunde, Schildkröten, Kleinnager wie Zwerghasen, Ziervögel usw. in ein gutes neues Zuhause.

Einfach so gibt es die Tiere aber nicht her. Der Tierschutz will sicher sein, dass diese einen guten Platz bekommen und dass sich die Leute bewusst sind, welche Pflichten damit auf sie zukommen, dass sie Lebewesen erhalten, die Anspruch auf genug Zeit und Zuwendung haben. Deshalb bekommt, wer so ein Tier nach Hause nehmen will, von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern erst einmal viele Fragen gestellt.