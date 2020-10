Tiefere Firmensteuern schon ab 2022: So viel verlieren die Aargauer Gemeinden an Steuereinnahmen

Vor knapp einem Jahr reichten die Fraktionen von SVP, FDP und CVP einen Vorstoss ein, mit dem sie schon auf Anfang 2022 eine Senkung der Gewinnsteuersätze für Firmen verlangten. Ziel müsse sein, dass der Kanton Aargau wieder ins Mittelfeld vergleichbarer Kantone gelange. Zuvor war er mit der jüngsten Gesetzesrevision bei der Firmenbesteuerung auf den drittletzten Platz abgerutscht.

Nicht zuletzt der Umstand, dass die Bürgerlichen ihre Forderung so kurz nach dem Beschluss über die jüngste Gesetzesrevision aufstellten, bewirkte im rot-grünen Teil des Grossen Rats heftigste Proteste. Doch SVP, FDP und CVP überwiesen ihren Vorstoss an die Regierung. Die Steuersenkung solle zudem in derselben Revision für eine deutliche Erhöhung des Steuerabzugs für Versicherungsprämien (Krankenkasse) in Kraft treten, forderten sie.

Jetzt eröffnet die Regierung eine Anhörung für eine Steuerreform mit dem Vorschlag einer über drei Jahre gestaffelten Senkung des Gewinnsteuersatz­es. Finanzdirektor Markus Dieth erläutert warum: «Der Regierungsrat erkennt aufgrund des interkantonalen Standortwettbewerbs nach wie vor einen grundsätzlichen Handlungsbedarf für eine Reduktion der Gewinnbesteuerung.» Der Regierungsrat erachte zudem bei einer positiven Entwicklung der fi­nanziellen Rahmenbedingungen eine Integration in die laufende Revision als prüfenswert.