Thomas Burgherr fordert: «Ab dem 20. April schrittweise aus dem Stillstand raus»

Thomas Burgherr: Wir haben in der SVP-Fraktion in Bern beschlossen, eine Corona-Arbeitsgruppe zu gründen. Ich wurde gebeten, konkrete Vorschläge auszuarbeiten. Das habe ich getan. Um noch grössere wirtschaftliche und gesellschaftliche Schäden abzuwenden, schlage ich vor, möglichst rasch, spätestens ab 20. April, schrittweise aus dem wirtschaftlichen Stillstand herauszukommen.

Thomas Burgherr sitzt derzeit nicht als SVP-Nationalrat im Bundeshaus, sondern als Unternehmer im Homeoffice in Wiliberg. Um die Wirtschaft rasch wieder hochzufahren, fordert er die Produktion von Schutzausrüstung in der Schweiz.

Aber das werden so oder so wenige sein im Vergleich zu den stark steigenden Zahlen von Coronaopfern.

Wie nehmen Ihre Mitarbeitenden die Situation auf?

Ich kann ihnen ein Kränzchen winden. Allgemein stelle ich fest, dass in der Wirtschaft nur sehr wenige Mitarbeiter die Situation ausnützen und einfach zu Hause bleiben, insbesondere dann, wenn es Arbeit gibt und sie in einer Branche tätig sind, die arbeiten darf. Das ist in meinem Betrieb genauso – eine positive Erfahrung in dieser schwierigen Zeit. Wer diese Lage aber ausnützt, seien es Unternehmer oder Angestellte, müsste man meines Erachtens hoch büssen.

Sie dürfen ja arbeiten. Wie entwickelt sich der Umsatz?

Wir spüren die allgemeine Verunsicherung. Die ist enorm, sie lähmt alles. Zurzeit verkaufen wir keine Wohnungen, keine Häuser und auch der Auftragseingang für Bauarbeiten hat abgenommen.

Aber der Dorfladen in Reitnau, den Ihre Firma betreibt, läuft? Sie posteten auf Facebook stolz Bilder, hier sei noch alles vorrätig.

Ja, das war vielleicht ein Fehler. Dass sich jetzt bei uns im Dorfladen, wo man möglichst kurze Wege gehen soll, der Umsatz erhöht, war zu erwarten. Er stieg aber um zwei Drittel. Leider haben auch wir inzwischen zum Teil leere Gestelle und es fehlt manchmal etwa WC-Papier. Ich verstehe ja überhaupt nicht, wieso man so etwas überhaupt hamstert. Kunden kommen jetzt sogar von weither. Aber wir können alles nachbestellen, alles wird wieder aufgefüllt.

Wie soll die Wirtschaft hochgefahren werden, ohne Menschen unnötig zu gefährden?

Es ist zentral, die Menschen zu schützen. Der Preis darf nicht sein, dass die Ansteckungen wieder steigen. Im Gegenteil, sie müssen weiter sinken.

Das verträgt sich doch nicht.

Damit es sich verträgt, sollen zuerst nur gesunde unter 50- Jährige wieder arbeiten gehen, und die Kinder wieder physisch zur Schule gehen. Nachher kann dies dann sukzessive ausgeweitet werden.