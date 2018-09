Schon jetzt ist klar, dass die SVP im nächsten Jahr mit Nationalrat Hansjörg Knecht und die CVP mit Kantonalpräsidentin Marianne Binder zu den Ständeratswahlen antritt. Bei der SP entscheidet sich am 26. September, ob Yvonne Feri oder Cédric Wermuth kandidiert, die Grünen führen ihre Nomination an der Mitgliederversammlung am 30. Oktober durch.

Bis der FDP-Kandidat feststeht, dauert es einen Monat länger, erst der Parteitag am 29. November entscheidet über die Nomination. Kantonalparteipräsident Lukas Pfister sieht dies nicht als Nachteil. «Wir sind mit dem Termin Ende November immer noch fast ein Jahr vor dem Wahltermin. Da bleibt genügend Zeit für den Wahlkampf, zumal wir sehr profilierte Persönlichkeiten in der FDP Aargau haben, die bereits einen grossen Bekanntheitsgrad haben», sagt Pfisterer.

Zur Frage, ob sich die Parteileitung auf einen Namen einigen wolle, oder ob ein Zweiervorschlag an den Parteitag möglich wäre, hält sich Lukas Pfisterer bedeckt. «Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen besprechen.» Die Geschäftsleitung werde der FDP-Basis einen Vorschlag zur Nomination unterbreiten, auch am Parteitag selber könnten aber weitere Kandidaturen aufgestellt werden. (fh)