Thierry Burkart (FDP) ist Aargauer Panaschierkönig – das ist die Rangliste

Nach ihm erhielt Ruth Humbel mit 19'808 von insgesamt 34'469 Stimmen die meisten Panaschierstimmen. Humbel konnte abseits der CVP vor allem in bürgerlichen Lagern Stimmen holen. Auf SVP-Listen tauchte ihr Name 2484 Mal, auf FDP-Listen 3546 Mal auf. Fast 7000 Mal wurde sie zudem auf leeren Wahlzetteln genannt. Drittplatzierte ist Grünen-Nationalrätin Irène Kälin mit 17'810 Panaschierstimmen.

Der Panaschierkönig bleibt ein FDPler: Nachdem der abtretende Ständerat Philipp Müller bei den letzten Wahlen den Titel holte , darf sich nun Thierry Burkart damit schmücken. Der FDP-Nationalrat und Ständeratskandidat Burkart kam am Wahlsonntag auf insgesamt 50'507 Stimmen. Knapp die Hälfte – 24'042 Stimmen – erhielt er von FDP-fremden Wahllisten. Allein auf SVP-Listen tauchte Burkarts Name rund 7000 Mal auf. Fast 9200 Mal wurde Burkart zudem auf leeren Wahlzetteln genannt.

Am wenigsten Panaschierstimmen aller Gewählten – 2889 – entfallen auf Neo-SVP-Nationalrat Jean-Pierre Gallati, der auch für den Regierungsrat kandidiert. Generell zeigt sich bei der Auswertung der Stimmen wieder einmal: Die SVP ist zwar die wählerstärkste Partei im Aargau, kann aber über ihre Parteigrenzen hinaus nur schlecht mobilisieren. So ist die Rangliste der Kandidaten mit den meisten Parteistimmen zwar ausschliesslich mit SVP-Kandidaten bestückt, bei der Rangliste der Panaschierstimmen taucht der bestgewählte Nationalrat Hansjörg Knecht aber erst an 9. Stelle auf.