Thierry Burkart, der enttäuschte Wahlsieger

Restaurant Einstein in Aarau, gestern Abend kurz nach 17 Uhr. Stimmung: verhalten. Thierry Burkart hat soeben das beste Resultat aller zehn Aargauer Kandidierenden für den Ständerat erzielt. Er nimmt lächelnd Gratulationen entgegen, stösst mit Weisswein an. Doch denen, die ihm sagen, sie hätten ihn schon im ersten Wahlgang gewählt gesehen, antwortet er: nichts. Er lächelt nochmals, zuckt mit den Schultern, wendet sich dem nächsten Gratulanten zu. Als wollte er sagen: ja, ich auch – und gleichzeitig: ich habe immer gesagt, dass das nicht sicher ist.

Erst am Sonntagmorgen nervös geworden Dass Burkart nicht euphorisiert ist, hat auch einen zweiten Grund. Kurze Verschnaufpause, draussen vor dem Eingang. Wie ging es dem Thierry Burkart, dem überlegten, ruhigen, kalkulierten Rechtsanwalt, an diesem aufreibenden Tag? «Ich war eigentlich im ganzen Wahlkampf nie nervös, erst heute Morgen, als die Nationalrats-resultate kamen.» Am Nachmittag bestätigten sich die Befürchtungen: Die FDP Aargau muss in der grossen Kammer einen Sitz abgeben. «Jetzt bin ich zwar happy mit meinem eigenen Resultat, aber das Abschneiden meiner Partei kann mich nicht glücklich stimmen.»

Woran hat’s gelegen? «Dazu werde ich morgen in der Parteileitungssitzung meine Überlegungen kundtun. Heute ist der Tag, an dem wir das Resultat zur Kenntnis nehmen.» Vor Freude übers ganze Gesicht strahlt dafür Maja Riniker. Sie schaffte es auf den dritten Listenplatz hinter den bestätigten Nationalräten Burkart und Matthias Jauslin. Und darf nachrutschen, wenn es Burkart am 24. November im zweiten Anlauf ins Stöckli schafft. Ist das in ihrem Kopf schon angekommen? «Es ist eine Option», sagt sie knapp und zeigt mit ihrem Gesichtsausdruck, dass dahinter mehr Vorfreude als Zurückhaltung steckt. «Geschafft ist noch gar nichts. Wir müssen jetzt alle Vollgas geben und dürfen uns nicht auf dem Sofa ausruhen.»