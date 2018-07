Eine Velo-Mafia ist am Werk. Das fürchtet jedenfalls ein Leser dieser Zeitung. In einem Leserbrief schreibt er, dass seinem Enkel am Bahnhof Wohlen das Sportvelo gestohlen worden sei. Ein Kleinlaster habe Ende Juni mehrere Fahrräder aufgeladen und sei weggefahren.

Die Kantonspolizei weiss auf Anfrage der Zeitung nichts von dem Fall, auch der Regionalpolizei Wohlen wurde der Diebstahl von mehreren Fahrrädern in Wohlen nicht gemeldet. «Vielleicht waren das auch SBB-Mitarbeiter. Wenn Velos zu lange abgestellt bleiben, dann werden sie vom Personal entfernt. Wir sind schon mehrmals wegen eines angeblichen Diebstahls ausgerückt und haben dann bloss SBB-Mitarbeiter angetroffen», so eine mögliche Erklärung der Regionalpolizei. Auf Anfrage betont SBB-Sprecher Oli Dischoe: Es würden nur Velos entfernt, die offensichtlich fahruntüchtig seien oder ausserhalb der Veloständer abgestellt würden. In beiden Fällen würden die Räder für mindestens drei Wochen mit einem Hinweisflyer versehen. Ob es in Wohlen also zum Diebstahl von mehreren Velos gleichzeitig kam, ist von offizieller Seite nicht bestätigt. Klar ist aber: Einzelne Velos werden am Bahnhof Wohlen immer wieder gestohlen. «Meistens werden sie dann wieder irgendwo abgestellt», heisst es bei der Regionalpolizei.

Profis am Werk

Ganz anders sieht es bei Einbrüchen in Fahrradgeschäfte aus. Gleich drei Fälle davon gab es im Aargau in diesem Sommer, nachdem die Velohändler im Kanton mehrere Jahre Ruhe hatten. Am 22. Mai brachen Diebe in ein Fahrradgeschäft in Kleindöttingen ein und klauten 40 Velos. Insgesamt hatten sie einen Wert von rund 200'000 Franken.