Teuer und klimatechnisch «ein Desaster»: Aargauer Frauen wollen keine «Luxus-Kampfjets»

Für das Frauenkomitee gibt es vielfältige Gründe, wieso der Kredit für die Beschaffung neuer Kampfjets abgelehnt werden sollte, der am 27. September zur Abstimmung kommen wird. «Die Anschaffung neuer Kampfjets kostet sechs Milliarden Franken – doch das ist nur die halbe Wahrheit. Über ihre gesamte Lebensdauer würden uns die neuen Kampfjets um die 24 Milliarden Franken kosten», lässt sich SP-Nationalrätin Yvonne Feri in der Medienmitteilung des Komitees am Donnerstag zitieren. Diese Ausgaben seien gerade hinsichtlich der durch Corona ausgelösten Wirtschaftskrise «unverantwortlich», findet SP-Nationalrätin Gabriela Suter.

Auch Irène Kälin, Nationalrätin Grüne, sieht eine falsche Prioritätensetzung: «Die Milliarden sollen stattdessen in den Klimaschutz, in die Bildung, in die Umsetzung der Gleichstellung und in den Schutz und die Prävention von Gewalt an Frauen und Kinder investiert werden.»

So rufe das Aargauische Frauenkomitee die Bevölkerung dazu auf, am 27. September ebenfalls Nein zu den Kampfjet-Milliarden zu sagen. (mma)