Testphase Am Wochenende ohne Beschränkung: Tarifverbund Nordwestschweiz bietet neu ein «U-Abo Freizeit» an Der Tarifverbund Nordwestschweiz meldet am Mittwochmorgen, dass er im Rahmen einer einjährigen Testphase ein neues Abo lanciert. Für 30 Franken im Monat können die Abonnentinnen und Abonnenten unter der Woche ab 19 Uhr und am Wochenende unbeschränkt den öV nutzen.

Der Tarifverbund Nordwestschweiz testet ein neues Abo. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Wie der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) am Mittwochmorgen mitteilt, wird es ab 2. Mai ein Abonnement geben, das speziell für Familien attraktiv sein dürfte. Dafür löst man als Einwohnerin oder Einwohner des TNW-Gebiets ein Abo über drei Monate à 90 Franken (Monatspreis 30 Franken). Dies dank der Subventionen der Kantone und der Gemeinden, wie beim bestehenden U-Abo. Für alle anderen beträgt der Preis CHF 165.

Von Montag bis Freitag sind dann die öV im Gebiet des normalen U-Abos ab 19 Uhr unbeschränkt nutzbar, Samstag und Sonntag sogar ganztags.

Neben der Gültigkeit im ganzen TNW-Gebiet, ist das U-Abo Freizeit auch in den grenznahen Zonen des Regio Verkehrsverbund Lörrach in Deutschland (Zonen 1 bis 3) und in Frankreich bei DistriBus im Gebiet von Saint-Louis Agglomération gültig. Laut TNW rechne sich das Abo bereits, wenn man einmal pro Woche eine Retourfahrt innerhalb einer Zone unternehme.