Testkauf beweist: Grossverteiler setzen Sortimentsbeschränkung nicht durch

Die Grossverteiler setzen die Sortimentsbeschränkung nicht konsequent durch, das zeigt ein Beitrag von TeleM1. Am Mittwoch beschloss der Bundesrat, dass Lebensmittelgeschäfte nach wie vor nicht ihr ganzes Angebot verkaufen dürfen. So ist es offiziell etwa nicht erlaubt, Kleider in der Migros zu kaufen. Durchgesetzt werden, kann dieses aber Verbot offenbar nicht.

Reportern von Tele M1 ist es mehrfach gelungen, gesperrte Waren zu kaufen. Dies haben sie mit einer versteckten Kamera festgehalten. Auf Anfrage gibt Migros gegenüber Tele M1 zu: «Wenn jemand vorsätzlich in ein gesperrtes Regal greift und die Ware beim SelfCheckout bezahlt, können wir das nicht verhindern.»

Aber auch an bedienten Kassen wurden die M1-Reporter nicht auf die eigentlich verbotenen Waren angesprochen. Keiner der beiden getesteten Grossverteiler hat offenbar das nicht zum Verkauf

zugelassene Produktsortiment in seinem Kassensystem gesperrt.

Den ganzen Beitrag sehen Sie um 18 Uhr auf Tele M1.