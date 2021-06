Aargauer Jugendliche kommen durch Lieferdienste problemlos an Alkohol – nun ist eine grössere Aktion geplant

Bier und Wein ab 16, Spirituosen ab 18: So würde es das Gesetz eigentlich vorschreiben. Testkäufe diesen Frühling haben nun gezeigt: Via Lieferdienste kommen Jugendliche im Aargau problemlos an eigentlich verbotenen Alkohol. Eine Aktion soll Verkäuferinnen und Verkäufer sensibilisieren.