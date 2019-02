Zwei Kandidaten und eine Kandidatin treten zur Ersatzwahl um einen neuen Gerichtspräsidenten am Bezirksgericht Baden an: Das sind Christian Fischbacher (SP) , Christian Bolleter (EVP) und Nadine Hagenstein (GLP) . Die Ersatzwahl wird nötig, weil Gerichtspräsident Bruno Meyer (SP) auf Ende Oktober 2019 pensioniert wird.

Am 18. Oktober beschloss der Einwohnerrat Buchs den Wiedereintritt in das Projekt "Zukunftsraum Aarau" . In dieser Fusionsanalyse prüfen die Gemeinden Suhr, Densbüren, Oberentfelden, Unterentfelden sowie Aarau, welche Vor- und Nachteile eine Fusion (mit allen oder einzelnen Partnern) bringen würde. Buchs hatte sich vor mehreren Jahren aus dem Projekt zurückgezogen. Das Volk muss wegen eines vom Einwohnerrat ebenfalls gutgeheissenen Referendums darüber abstimmen.

Das Stimmvolk von Buchs hat zudem einen zweiten wichtigen Entscheid zu fällen. Es befindet über an der Urne über das Budget 2019. Schon am 25. November hatten die Stimmbürger es mit 1276 Nein zu 663 Ja abgelehnt . Es beinhaltete eine Steuerfuss-Erhöhung von 100 auf 108 Prozent. Der Einwohnerrat hält vor der zweiten Abstimmung an diesen 108 Prozent fest. Dies, wegen der schlechten Finanzlage der Gemeinde. Die SVP ist die einzige Partei, die für Sonntag ein Nein vorschlägt, wie Fraktionspräsident in diesem Interview darlegt .

Das Thema sorgt in Arni für einige Emotionen: So wurden Abstimmungsplakate pro Tempo 30 zerstört . Gemeinderat wie das Komitee der Gegner verurteilten dies aber.

In der Suhrentaler Gemeinde Muhen (rund 3900 Einwohner) sorgt die Abstimmung über den Fussballplatz für rote Köpfe. Die Gemeindeversammlung vom 23. November genehmigte noch den 3,8-Millionen-Franken-Kredit für die Sanierung des über 40-jährigen Fussballplatzes samt Infrastruktur. Doch ein Referendum kam zustande. 600 gültige Stimmen wurden eingereicht. Bei 2712 Stimmberechtigten waren 543 nötig.

Die Sanierung sieht eine Vergrösserung des Spielfeldes vor, damit der Verein den angepassten Anforderungen bei den Massen des Schweizerischen Fussballverbandes auch in Zukunft gerecht wird. Das ist nötig, um hier auch in Zukunft sämtliche Meisterschaftsspiele austragen zu können. Zudem soll der Naturrasen durch einen Kunstrasen ersetzt werden. Auf einem solchen kann während des ganzen Jahres trainiert werden. Er halte auch länger, so die Fussballer.

Die Gegner vom Müheler Referendumskomitee kritisieren die Kosten als überrissen. Ein Kunstrasen schädige die Umwelt, denn durch die Abnützung entstehe Mikroplastik. Das Material gelange am Ende in die Suhre. Nicht nur vom Kunstrasen falle Plastik ab, auch vom Fundament im Boden.

7. Kampfwahl um Bezirksrichter-Nachfolge

Die Stimmbevölkerung des Bezirks Lenburg wählt einen neuen Bezirksrichter oder eine neue Bezirksrichterin, als Nachfolge des zurückgetretenen Luca Cirigliano (37, SP). Die SP will das Amt mit Kathrin Eichenberger Bryner (57) verteidigen. Die GLP schickten Claudia Betsche (44) ins Rennen. Psychologin Eichenberger Bryner führt seit März 2017 in Teilzeit eine ökumenische Eheberatungsstelle in Wohlen. Zuvor war sie Gesamtleiterin eines Justizheims für weibliche Jugendliche. Betsche gehört dem Stab eines international tätigen Unternehmens an. Sie arbeitete auch schon als Gerichtsschreiberin an einem Bezirksgericht sowie im Rechtsdienst eines Schweizer Grossunternehmens.