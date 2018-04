Das Frühlingswetter lockte am Samstag viele Aargauerinnen und Aargauer ins Freie. Der AZ-Fotograf fand an mehreren Orten im Kanton viele Menschen, welche die hohen Temperaturen und das sonnige Wetter im Freien genossen.

Am Hallwilersee in Seengen etwa sassen die Menschen in der Sonne, einige fuhren mit Schlauch- und Motorbooten sowie Kanus auf dem Wasser. Mehrere Schwimmbäder waren für den April gut besucht.

Reges Treiben herrschte etwa auch im "Summertime" an der Aare in Aarau. In der Aare selbst entdeckte unser Fotograf hier dagegen wenige Menschen.

Im Aargau war es teilweise über 28 Grad warm, wie die Karte von MeteoSchweiz zeigt: