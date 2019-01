Heute stellen Arbeitgeber ihren Angestellten den Lohnausweis in zweifacher Ausführung zu. Die Steuerpflichtigen müssen dann ein Exemplar der Steuererklärung beifügen. Dies will der Regierungsrat ändern: Er nimmt im Rahmen einer kleinen Steuergesetzreform einen Neuanlauf für die direkte Einreichung der Lohnausweise beim Steueramt durch Arbeitgeber. Hauptargument des Regierungsrats für seinen Vorschlag ist die Digitalisierung. Man strebe an, «den gesamten Informationsfluss zunehmend zu digitalisieren, um dadurch sowohl die Ersteller als auch die Empfänger der Information zu entlasten».

Eine direkte Einreichungspflicht der Lohnausweise kennen heute die Kantone Bern, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Wallis. Diese Praxis wirkt sich nur auf Arbeitnehmende aus, deren Arbeitgeber in einem dieser Kantone ansässig ist. Arbeitnehmende, deren Arbeitgeber in einem Kanton ohne direkte Einreichungspflicht ansässig ist, sind nicht betroffen.

In den Kantonen, welche die direkte Einreichungspflicht eingeführt haben, kamen dadurch vor allem bisher nicht deklarierte Nebenerwerbseinkommen zum Vorschein. Dies führte in Basel-Landschaft innert sechs Jahren zu rund 430 Nachsteuer- und Bussenverfahren mit Steuermehrerträgen von rund 3,2 Millionen Franken. Die zusätzlichen Erträge trafen allerdings nicht im erwarteten Ausmass ein. Basel-Landschaft und Luzern haben die Einreichungspflicht nach einer erneuten politischen Beurteilung aber wieder abgeschafft. Trotzdem sei diese mit Blick auf die Digitalisierung sinnvoll, findet die Aargauer Regierung.