Der Citroën-Wagenheber ist rostig, zirka 18 Zentimeter lang und 1530 Gramm schwer. Ein Gegenstand, der unspektakulärer nicht sein könnte und der es kaum in einen gläsernen Schaukasten geschafft hätte, wenn es nicht die dazugehörige Geschichte gäbe.

Die Geschichte spielt im Jahr 1957 im Aargau und lässt sich anhand von Zeitungsartikeln aus dieser Zeit nacherzählen. Ein gewisser Herr H. Keller aus Zurzach schaltet im «Aargauer Tagblatt» ein Inserat. Er sucht einen Käufer für seinen neuwertigen Opel-Rekord. Er möchte 4000 Franken in Bar für den Wagen. Ein 30-jähriger Handelsreisender aus Rohr meldet sich auf das Inserat. Er trifft sich am 19. Oktober 1957 mit einer jungen Norwegerin in Baden. Sie führt ihn zum Gstühlplatz, wo Keller mit seinem Hund neben einem Auto wartet. Zu dritt fahren sie los, um den Opel zu besichtigen. Die Frau am Steuer, der interessierte Käufer neben ihr und Keller auf der Rückbank. Hier kommt der rostige Wagenheber aus dem gläsernen Schaukasten ins Spiel.

Ein ahnungsloses Opfer

H. Keller heisst eigentlich anders und wohnt auch nicht in Zurzach. Er hat das Inserat unter falschem Namen aufgegeben. Er steckt in Geldnöten und plant einen Überfall. Zusammen mit seiner Geliebten, der Frau am Steuer. Das Opfer sitzt neben ihr auf dem Beifahrersitz und ahnt nichts. Als die Frau den geplanten Weg verfehlt und in eine Sackgasse fährt, beginnt der Mann auf der Rückbank vorzeitig mit seinem Angriff. Er nimmt den Wagenheber, den er zuvor bereitgelegt hatte, und schlägt damit dem Mann vor sich auf den Hinterkopf und die Schläfe, bis er bewusstlos ist. Die beiden werfen das Opfer auf die Rückbank. Der Täter setzt sich ans Steuer, seine Geliebte mit dem Wagenheber neben das Opfer, um dieses bei jeder Regung erneut zu schlagen. Irgendwie gelingt es dem Verletzten, auszusteigen. Er kommt nicht weit. Der Täter schlägt ihn erneut nieder, schleppt ihn ins Auto zurück, fährt bis zur Reussbrücke zwischen Mülligen und Birmenstorf und wirft ihn in die Reuss. Vorher hat ihm die Geliebte die 4000 Franken, mit denen er das Auto bezahlen wollte, entwendet.

Der Raubmord von Baden ist einer der Fälle, die im Museum der Kantonspolizei Aargau in Aarau dokumentiert werden. Die beschauliche Ausstellung ist nicht öffentlich, wird aber im Rahmen von Führungen gezeigt. Die Ausstellungsstücke würden auf grosses Interesse stossen, sagt Kapo-Sprecher Bernhard Graser, der für das Museum verantwortlich ist. «Leider gibt es viel mehr Anfragen von Interessierten, als wir Kapazitäten haben.» Die Führungen für 2019 seien schon fast ausgebucht.