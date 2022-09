TalkTäglich «Richtige Entscheidung» oder «Trauerspiel?»: Energieminister und Endlager-Gegnerin diskutieren über Nördlich Lägern Radioaktive Abfälle sollen im Aargau verpackt und an der Kantonsgrenze tiefengelagert werden. Was bedeutet dies für unsere Sicherheit und was haben die Gegner des Endlagers Lägern Nord noch in der Hinterhand? Darüber diskutierten in der Sendung «TalkTäglich» die ehemalige SP-Grossrätin Astrid Andermatt und Regierungsrat Stephan Attiger.

«Etwa eine Sieben», erklärt Energie- und Umweltminister Stephan Attiger auf die Frage von AZ-Chefredaktor und TalkTäglich-Moderator Rolf Cavalli, wie glücklich er auf einer Skala von 1 bis 10 mit dem Entscheid sei. Letztes Wochenende bestätigte das Bundesamt für Energie (BFE), dass im Gebiet Nördlich Lägern, nahe der Aargauer Kantonsgrenze, ein geologisches Tiefenlager für die Endlagerung von Atommüll gebaut werden soll.

Attiger erklärt: «Bezüglich Endlager glaube ich, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat.» Beim Zwischenlager, also der Verpackungsanlage für radioaktive Abfälle in Würenlingen, seien noch Fragen offen. «Ich bin aber guten Mutes», so der Regierungsrat, «dass sich diese klären werden.»

Endlager-Gegnerin: «Es ist ein Trauerspiel für uns»

Gar keine Freude am BFE-Entscheid hat Astrid Andermatt, Co-Präsidentin des Vereins Nördlich Lägern ohne Tiefenlager (LoTi) und ehemalige SP-Grossrätin aus dem Zurzibiet. «Es ist ein Trauerspiel für uns», sagt sie. Als 2015 herauskam, dass Nördlich Lägern als Tiefenlager eigentlich ungeeignet ist, habe man damit gerechnet, aus dem Rennen zu sein. «Dann wurde das Thema wieder aktuell. Dennoch hätten wir nie damit gerechnet, als sicherster Standort in die Kränze zu kommen.»

Attiger gibt zu: «Für die betroffene Region ist es nicht einfach.» Allerdings habe man damals, als es in Zusammenarbeit mit den Kantonen um eine Standortsuche ging, zu wenige Informationen gehabt, um das Endlager Nördlich Lägern auszuschliessen. Auch der Kanton Zürich habe mit dem Aargau an einem Strang gezogen und erklärt, dass Nördlich Lägern in der Auswahl bleibt.

Attiger: Interventionen bei der Nagra jederzeit möglich

Ob sie den Geologen der Nagra bezüglich Sicherheit denn nicht glaube, will Moderator Cavalli von der Endlager-Gegnerin wissen. Andermatt entgegnet: «Nein, tue ich nicht. Wir wurden als Verein zur Ausstellung der Nagra geladen und konnten uns alles ansehen.» Dabei sei herausgekommen, dass es bei allen drei Standorten zu Störungen wie Wassereinbrüchen oder dergleichen kommen könnte.

Attiger versteht die Ängste, stellt aber klar: «Der Prozess hat funktioniert, denn die Vorschläge der Nagra wurden nicht einfach übernommen.» Viel mehr hatten sowohl die Kantone als auch das Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) die Möglichkeit, bei der Nagra zu intervenieren. Dies werde auch so bleiben, wenn das Gesuch zum Bauprojekt eingereicht wird.

Die Kröte von Würenlingen

Dann kommt Cavalli auf das Atommüll-Verpackungslager in Würenlingen zu sprechen und fragt Attiger: «Ist das nun einfach die Kröte, die der Aargau schlucken muss, damit dafür das Endlager im Kanton Zürich entsteht?» Natürlich habe man das nach Möglichkeit vermeiden wollen, so der Regierungsrat. Ihm sei es aber immer darum gegangen, den sichersten Standort zu wählen. Dieser sei entweder direkt beim Tiefenlager oder eben im Zwischenlager in Würenlingen, wo bereits heute Brennstäbe umgepackt werden.

Attiger zerstreut auch Andermatts Sicherheitsbedenken: «Die Anlage in Würenlingen wird etwa 20, 25 Jahre in Betrieb sein, dann wird sie wieder abgebaut.» Zudem gehen in den nächsten rund 20 Jahren die AKWs in der Schweiz vom Netz. Attiger ist überzeugt: «Wenn wir heute unsere Atomkraftwerke betreiben können, werden wir in 30 Jahren auch die Brennstäbe in neue Behälter packen können.» (luk)