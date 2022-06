Aarau Wie der Maienzug-Vorabend mit Depot und Jeton funktioniert

Viel wurde in den letzten Tagen über Zweifränkler und Jetons diskutiert. Jetzt ist das Gesuch bewilligt, jede Besucherin und jeder Besucher wird am Maienzug-Vorabend mit der Depotpflicht in Berührung kommen. «Es ist einfach», verspricht Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt.