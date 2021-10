Christoph Fux über eine mögliche 2G-Regel. Tele M1

TalkTäglich Chefinfektiologe Christoph Fux: «Man wird sich anstecken, aber man wird sich nicht gratis anstecken» Droht bereits die nächste Verschärfung des Covid-Zertifikats? Kaum sind Corona-Tests kostenpflichtig, sollen nur noch Geimpfte und Genesene ein Zertifikat erhalten, nicht aber Getestete. Warum die sogenannte 2G-Regel realistisch ist, erklärt Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau im TalkTäglich.

Christoph Fux ist Chefarzt Infektiologie und Infektionsprävention am Kantonsspital Aarau - und ein Befürworter der 2G-Regel, wie er im TalkTäglich gegenüber Rolf Cavalli, Moderator und Chefredaktor der Aargauer Zeitung erklärte. 2G bedeutet, dass Geimpfte und Genesene einen gesellschaftlichen Freipass erhalten, also mit Zertifikat ins Restaurant oder an Konzerte dürfen. Getesteten ist diese Freiheit aber verwehrt. Der Grund: Schnelltests sind zu unsicher. Laut Fux bleibt jede sechste Infektion unentdeckt. Sollten die Massnahmen angesichts einer negativen epidemiologischen Entwicklung verschärft werden, sei die 2G-Regel eine nächste Option.

Fux führt dies weitere aus. Anders als zu Anfang der Pandemie habe heute jede und jeder die Möglichkeit, sich vor dem Corona-Virus zu schützen und sich impfen zu lassen.

Für Fux ist klar: Der aggressiveren, ansteckenderen Delta-Variante könne man nicht entkommen. Fux: «Man wird sich anstecken, aber man wird sich nicht gratis anstecken.» Denn wer schwer erkranke lande im Spital und müsse dort behandelt werden. Zudem droht «Long Covid».

Update folgt...