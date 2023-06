TalkTäglich Heisse Debatte um fixe Radarfallen: «Dann würden wirklich nur noch ganz dumme Autofahrer geblitzt» Lange waren fix installierte Radarfallen ein Tabu im Aargau. Neu dürfen Gemeinden solche installieren, wo und wie sie wollen. Wie ist es zu dieser Kehrtwende im Grossen Rat gekommen und was hat das für Auswirkungen? Zwei Grossräte und ein ehemaliger Kripo-Chef diskutierten kontrovers darüber im «TalkTäglich».

Derzeit einziger fixer Blitzer im Aargau: Gstühl-Kreuzung in Baden. Bild: Alex Spichale

Noch 2019 wollte der Grosse Rat mehrheitlich keine fixen Radaranlagen im Aargau, respektive diese nur unter strengen Auflagen durch den Kanton bewilligen lassen. Auch heute noch steht der einzige fixe Blitzer in Baden bei der Gstühl-Kreuzung, die Rechtslage ist umstritten. Doch letzte Woche ist der Grosse Rat gekippt: Er lehnte eine Bewilligungspflicht durch den Kanton ab, damit haben die Gemeinden künftig grünes Licht, fixe Radaranlagen zu installieren.

Entscheidend für die Ablehnung war ein grosser Schwenker: Vor vier Jahren hatte die damalige CVP dem Anti-Blitzer-Vorstoss fast geschlossen zugestimmt, nun lehnten alle 17 Mitte-Grossräte die Bewilligungspflicht ab. In der Sendung «TalkTäglich» rechtfertigt Mitte-Grossrat Harry Lütolf das Umschwenken seiner Fraktion: «Ein Postulat ist ein Prüfungsauftrag – nachdem die Regierung Abklärungen getroffen hat und nach den Rückmeldungen, die wir von den Gemeinden erhalten haben, waren wir der Meinung, dass es Habakuk ist, dass grundsätzlich keine fixen Anlagen aufgestellt werden sollen.»

FDP-Grossrat Tüscher: «Gegen Raser nützt das gar nichts»

Lütolf begründet dies mit der Verkehrssicherheit: «Wenn die Leute wissen, dass nicht gemessen wird, dann haben wir bald nur noch Raser auf der Strasse und tote Kinder an den Kreuzungen – das will niemand.» FDP-Grossrat Bruno Tüscher kontert: «Gegen Raser nützt das doch gar nichts, die meisten Leute wissen ja, wo diese Blitzkästen stehen.» Mobile Anlagen seien da sinnvoller, die fixen dienten nur dazu, die Kassen zu füllen, und das sei ein falscher Ansatz.

In der Sendung «TalkTäglich» rechtfertigt Mitte-Grossrat Harry Lütolf das Umschwenken seiner Fraktion Video: Tele M1

Moderator und AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli gibt diesen Vorwurf an Lütolf weiter und weist diesen darauf hin, dass auffällig viele Gemeindevertreter im Grossen Rat die Bewilligungspflicht für Blitzer abgelehnt haben. Lütolf verteidigt das: «Wir halten ja auch sonst die Gemeindeautonomie hoch – es ist doch an den Regionalpolizeien, Verkehrskontrollen dort durchzuführen, wo sie am meisten Sinn machen.»

Bisher setzte der Aargau nur auf mobile Anlagen – sinnvoll oder überholt?

Urs Winzenried, ehemaliger Chef der Aargauer Kriminalpolizei und SVP-Einwohnerrat in Aarau, stimmt Lütolf zwar zu, dass die Verkehrssicherheit im Zentrum stehe. «Der Kanton Aargau hat viel gemacht, um diese zu fördern.» So habe es im Jahr 1970 im Aargau noch 150 Verkehrstote gegeben, im vorletzten Jahr dagegen nur acht.

Aber: Die Geschwindigkeit habe man in der Vergangenheit stets mit mobilen Kontrollen überprüft. «Bei den fest installierten Blitzern wissen höchstens die Auswärtigen nicht, wo sie stehen. Die Einheimischen geben vorher und nachher Gas», so Winzenried. Die Politik und auch die Polizei im Aargau seien bisher der Überzeugung gewesen, dass die mobilen Anlagen viel mehr bewirken würden.

Warum er an der bewährten Lösung etwas ändern möchte, will Cavalli von Lütolf wissen. «Meiner Meinung nach hat sie sich nicht bewährt. Zudem geht es auch um die Kontrolle der Rotlichter – das ist nur schwer möglich, wenn nicht immer ein Polizist vor Ort ist.»

Badens Blitzer spülte schon über 4 Millionen in die Kasse

In Baden hat man dank dem Rotlicht-Blitzer, der 2020 installiert wurde, schon über 4 Millionen Franken eingenommen. Spielen hier also auch monetäre Überlegungen mit? «Es wurden ja tatsächliche Verkehrsregelübertretungen geahndet», argumentiert Lütolf. Winzenried hält dagegen, dass die stationären Anlagen zwar nicht «des Teufels» seien, mit mobilen könne die Verkehrssicherheit aber sehr viel besser erreicht werden.

FDP-Grossrat Tüscher hat, nachdem die Bewilligungspflicht abgelehnt wurde, einen Vorstoss eingereicht, der verlangt, dass Gemeinden die Bussgelder aus Radarkontrollen zumindest teilweise dem Kanton abgeben müssen. «Eine Trotzreaktion?», fragt Cavalli. «Nein», sagt Tüscher. «Wir wollen verhindern, dass es plötzlich einen Wildwuchs an Blitzeranlagen gibt.» Zudem finanziere der Kanton die Strassen.

Vor Blitzern muss nicht gewarnt werden

Winzenried stellt die ketzerische Frage, ob die Gemeinden noch an fixen Blitzern interessiert seien, wenn sie die Hälfte der Einnahmen abgeben müssten. «Es könnte ja auch sein, dass sie dann einfach doppelt so viele Anlagen aufstellen.» Lütolf meint, ihm sei nicht so wichtig, wohin das Bussgeld fliesse.

Diskutiert und schliesslich abgelehnt wurden im Grossen Rat auch Warntafeln vor fixen Radarkontrollen. «Das hätte ich noch weniger verstanden, dann würden ja wirklich nur noch ganz dumme Automobilisten geblitzt», sagt Winzenried. Es sei ja auch verboten, vor mobilen Blitzern zu warnen.