«Talk Täglich» «Glaubwürdigkeit unserer Asylpolitik aufs Spiel gesetzt»: Aargauer Politiker finden klare Worte für den Fall Windisch Es war ein Schock für die 49 Mieterinnen und Mieter zweier Liegenschaften in Windisch: Wegen einer geplanten Asylunterkunft müssen sie ihre Wohnung räumen. In der Sendung «Talk Täglich» sorgt der kantonale Entscheid für eine hitzige Debatte.

Adrian Schoop (links) und Luzia Capanni diskutieren den «Fall Windisch». Screenshot Tele M1

Der Kanton Aargau plant in der Gemeinde Windisch eine Asylunterkunft für 100 Personen. Um diese realisieren zu können, hat der Eigentümer der Liegenschaften 49 Mieterinnen und Mietern die Wohnung gekündigt. Der Gemeinderat wurde über das Vorhaben des Kantons sehr kurzfristig informiert und fühlt sich überrumpelt.

Der Fall schlägt derzeit hohe Wellen und befeuert die grundsätzliche Debatte über die Asylpolitik im Aargau. Im «Talk Täglich» auf Tele M1 diskutierten Luzia Capanni, SP-Grossrätin und Einwohnerrätin von Windisch, sowie Adrian Schoop, FDP-Grossrat und Gemeindeammann von Turgi, über den Fall.

Eingeladen zum Gespräch war auch die Windischer Gemeindepräsidentin Heidi Ammon. Sie sagte jedoch am Vorabend der Aufzeichnung ab. «Ich weiss nicht, warum sie nicht gekommen ist», erklärt Capanni auf Nachfrage von Moderator Adrian Remund. Sie mutmasst aber: «Wahrscheinlich muss sie derzeit viele Gespräche im Hintergrund führen und möchte sich in diesem Fall noch nicht exponieren.»

Aargauer Asylpolitik: Jahrelang Fehler gemacht?

Für das Vorgehen des Kantons in der Sache findet die SP-Grossrätin aber klare Worte: «Dieses kurzfristige Denken ist ein ‹No-Go›. Die Kommunikation zwischen Kanton und Gemeinde war höchst ungeschickt.» Die Probleme würden so verlagert. Die in den betreffenden Liegenschaften lebenden Menschen hätten nur wenige finanzielle Ressourcen. Dies werde dazu führen, dass sie erneut auf die Hilfe der Gemeinde angewiesen sind.

Luzia Capanni, Grossrätin der SP. Britta Gut

Schoop geht gar noch einen Schritt weiter und spricht von einem Vertrauensbruch: «Es ist schade, dass es so weit gekommen ist. Der Regierungsrat hat die Glaubwürdigkeit unserer Asylpolitik innert weniger Stunden aufs Spiel gesetzt.» Er verstehe auch nicht, warum bisher kein Vertreter des Kantons vor der Kamera etwas zum Fall sagen wollte. Für Schoop ist klar: In der Aargauer Asylpolitik seien über Jahre Fehler gemacht worden und es beginne zu brodeln in der Bevölkerung. Der FDP-Politiker fordert: «Menschen mit negativem Asylentscheid müssen ausgeschafft werden.»

Adrian Schoop, Grossrat der FDP und Gemeindeammann von Turgi. Chris Iseli

Capanni ihrerseits will von so einer Lösung nichts wissen. Sie erklärt, die SP habe in der Vergangenheit zahlreiche Lösungen vorgeschlagen, um das Asylwesen zu entlasten, doch keine davon sei je umgesetzt worden. So wollte die SP etwa Stipendien an junge, bereits integrierte Asylsuchende zahlen oder diese vermehrt in Familien unterbringen, so wie dies mit Flüchtlingen aus der Ukraine gehandhabt wird und wurde. Schoop hingegen findet solche Vorschläge absurd und gibt zu bedenken, dass Anreize dieser Art das Problem nur vergrösserten. Er wiederholt, dass einzig die Ausschaffung abgewiesener Asylsuchender Platz in unserem Land schaffe.

«Aargauer Regierung hat Gräben in der Bevölkerung geschaffen»

Wieder auf den Fall von Windisch angesprochen, befindet Schoop: «Der Regierungsrat hat die Verantwortung, erst unterirdische Unterkünfte in Betracht zu ziehen, bevor Menschen aus ihren Wohnungen geworfen werden.» Gehe es nach ihm, müssten gar erst Container oder Zelte als Unterkünfte in Frage kommen. «Ansonsten entstehen Spannungen und Probleme in der Bevölkerung, die weit grösser sind, als wir sie jetzt in Windisch haben.»

Capanni bekräftigt, dass der Kanton darauf angewiesen sei, dass die Gemeinden Wohnraum für Asylsuchende zur Verfügung stellen. Dies brauche aber eine grosse Kooperation zwischen den beiden Ebenen, die auch im Gesetz festgehalten sei. Diese Kooperation habe im Fall von Windisch überhaupt nicht funktioniert. Dieser Meinung ist auch Schoop, der abschliessend mahnt: «Hier wurden Flüchtlinge gegen Mieterinnen und Mieter ausgespielt. Solche Gräben zu schaffen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Die Aargauer Regierung hat mit ihrem Vorgehen aber genau dazu beigetragen.»

Die ganze Sendung können Sie hier nachschauen: